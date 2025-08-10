Dệt may ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu tăng 9%

Trong 7 tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm trước.

Như vậy, để đạt mốc 47-48 tỷ USD đề ra, mỗi tháng còn lại, xuất khẩu dệt may cần đạt trên 4 tỷ USD. Đây là điều không dễ, nhất là khi thuế quan Mỹ áp với Việt Nam ở mức 20%, không phải là lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác tại thị trường này.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, những tháng tháng cuối năm nay sẽ là thời điểm nhiều biến động, vì vậy, mục tiêu lớn nhất là giữ ổn định lực lượng lao động. Các doanh nghiệp cần rà soát, nâng cấp thiết bị để đáp ứng đơn hàng mới

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nhấn mạnh, những tháng cuối năm, các đơn vị cần điều chỉnh sản xuất hợp lý để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trên hết, phải chủ động quản trị tài chính linh hoạt, hỗ trợ kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt để bù đắp chi phí, linh hoạt về giá nhằm giữ đơn hàng.

Để đạt mục tiêu trên, doanh nghiệp phải tận dụng hiệu quả lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực mang lại; có giải pháp thích ứng những biến đổi về hoàn cảnh, điều kiện thể chế, do một số nước lớn đang bất đồng về quan điểm kinh tế, thương mại.

Doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề người lao động, nhanh chóng chuyển dịch phương thức sản xuất từ CMT (may gia công) sang FOB (mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm), ODM (sản xuất thiết kế gốc), OBM (sản xuất thương hiệu gốc)... để tăng giá trị sản phẩm, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng.

Ngoài nỗ lực tự thân, doanh nghiệp cần được hỗ trợ qua việc tạo ra các kênh thông tin tiếp cận, phát triển thị trường; khai thác hiệu quả chính sách xuất, nhập khẩu, thanh toán,... để hạn chế rủi ro, tránh bất lợi từ sự thay đổi cơ chế, chính sách do một số thị trường lớn mang lại.

Nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn, thuế, phí, đất đai, xây dựng các khu, cụm công nghiệp hiện đại nhằm kêu gọi doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư theo chuỗi, nhanh chóng giảm phần cung nguyên vật liệu thiếu hụt phục vụ sản xuất trong nước.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, từ nay đến cuối năm để chủ động sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay ngoài việc nỗ lực giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, việc mở rộng thêm nhiều đối tác mới cũng rất quan trọng.

"Mỗi một doanh nghiệp phải xây dựng liên kết chuỗi chặt chẽ hơn. Sau bài học về thuế quan, về chính sách của châu Âu về sử dụng các sản phẩm recycle, sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường thì chúng ta phải chủ động để liên kết chuỗi chặt chẽ hơn. Đấy là vấn đề tôi cho rằng chúng ta phải chủ động," ông Vũ Đức Giang chia sẻ./.

Kinh tế tuần hoàn giúp dệt may Việt Nam chiếm ưu thế cạnh tranh Chuyển đổi tuần hoàn chính là chìa khóa phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo khả năng tồn tại, giúp các doanh nghiệp chiếm ưu thế cạnh tranh trong tương lai.