Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang trong diện mạo rực rỡ, trang trọng, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Từ các tuyến phố trung tâm, đường lớn cho tới ngõ nhỏ, hệ thống cờ Tổ quốc, cờ Đảng, áp phích và biểu ngữ chào mừng được treo ngay ngắn và nổi bật, làm bừng lên không khí chào mừng sự kiện lớn của đất nước. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Hệ thống cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn cổ động, chào mừng được treo ngay ngắn và nổi bật dọc hai bên phố Lê Hồng Phong. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoác tấm áo rực rỡ cờ hoa. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Các cơ quan, đoàn thể cũng hưởng ứng treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai trang trí mừng Đại hội Đảng XIV thu hút sự quan tâm của người dân. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Pano cỡ lớn với thông điệp mạnh mẽ, hào hùng tại Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Các biểu tượng búa liềm, cụm mô hình trang trí chào mừng cũng được đặt tại các nút giao thông lớn, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hình ảnh ghi nhận tại khu vực phía trước Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Trên màn hình LED của trung tâm thương mại Tràng Tiền trình chiếu hình ảnh, biểu tượng chào mừng Đại hội Đảng. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Việc trang trí, các màn hình LED tại trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng cũng trình chiếu hình ảnh, khẩu hiệu chào mừng Đại hội, tăng cường hiệu quả tuyên truyền trực quan đến người dân và du khách. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Không khí đón xuân mới cùng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước tràn ngập khắp đường phố Thủ đô trong nắng ấm. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Bạn Thu Huyền (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết không khí những ngày gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khiến Thủ đô trở nên rực rỡ. "Đây là sự kiện sẽ định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước sau này và mình rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công rực rỡ," Huyền nói. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Không chỉ các trục đường lớn, từng khu dân cư, ngõ phố nhỏ, khu chung cư cũng được người dân trang hoàng rực rỡ. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Với chủ đề xuyên suốt thể hiện rõ tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Đại hội XIV khẳng định vai trò bước ngoặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đánh dấu tròn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân tiếp tục là nền tảng vững chắc, là nguồn sức mạnh quyết định cho chặng đường phát triển mới của đất nước. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ, hoa trước thềm Đại hội Đảng XIV không chỉ làm đẹp đô thị mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhật Minh-Minh Hiếu
