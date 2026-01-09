Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ, hoa trước thềm Đại hội Đảng XIV không chỉ làm đẹp đô thị mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
