Loài khủng long có sừng từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn

Các nhà nghiên cứu Hungary vừa công bố phát hiện một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) tại miền Tây Hungary, cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy loài khủng long này từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn.

Hóa thạch thuộc loài Ajkaceratops kozmai, được khai quật tại Iharkut, vùng trung tâm Hungary, nằm trong dãy núi Bakony.

Nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Attila Osi thuộc Đại học Eötvös Loránd (ELTE) dẫn đầu, với sự tham gia của các chuyên gia từ Anh, Mỹ, Đức và Romania. Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học Thiên nhiên (Nature).

Phát hiện này mở rộng hiểu biết về sự phân bố của khủng long ceratopsian, nhóm nổi tiếng với loài triceratops, vốn trước đây được cho là chỉ xuất hiện ở châu Á và Bắc Mỹ. Hộp sọ hóa thạch có niên đại khoảng 85 triệu năm, khi phần lớn châu Âu hiện đại là những chuỗi đảo dọc bờ biển của biển Tethys cổ đại.

Địa điểm Iharkut đã được khai quật liên tục hơn 25 năm, mang lại bộ sưu tập phong phú các loài động vật xương sống trên cạn và nước ngọt, từ cá, lưỡng cư, rùa, thằn lằn, cá sấu cho đến nhiều loài khủng long khác.

Các chuyên gia nhấn mạnh, phát hiện mới không chỉ giúp viết lại lịch sử tiến hóa của khủng long châu Âu, mà còn khẳng định tầm quan trọng khoa học lâu dài của chương trình khai quật tại Iharkut./.

