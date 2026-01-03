Ai Cập phát hiện công xưởng 2.000 năm tuổi và nghĩa địa La Mã ở Tây sông Nile

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các nhà khảo cổ ở vùng châu thổ phía Tây sông Nile của Ai Cập mới đây đã phát hiện ra một loạt các công xưởng có niên đại hơn 2.000 năm, cùng với một phần của nghĩa địa La Mã, làm sáng tỏ thêm về đời sống kinh tế và tập quán mai táng trong khu vực thời cổ đại.

Đây là phát hiện của một đoàn khảo cổ học Ai Cập - Italy từ Đại học Padua và Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập trong các cuộc khai quật tại Kom Al-Ahmar và Kom Wasit thuộc tỉnh Beheira.

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Mohamed Ismail Khaled cho biết những phát hiện này có vai trò quan trọng trong việc hiểu về đời sống hằng ngày và hoạt động của con người ở vùng châu thổ phía Tây và các khu vực nằm sâu trong đất liền xung quanh Alexandria.

Ông lưu ý rằng những phát hiện này làm phong phú thêm nghiên cứu về mô hình định cư, tập quán mai táng và hoạt động sản xuất ở công xưởng, đồng thời cung cấp những góc nhìn mới về sự tương tác trong khu vực từ thời kỳ Hậu nguyên Ai Cập cổ đại đến thời La Mã và đầu thời kỳ Hồi giáo.

Theo lời giải thích của người đứng đầu Cục Cổ vật Ai Cập Mohamed Abdel Badi, công xưởng mới được phát hiện bao gồm một tòa nhà lớn được chia thành ít nhất 6 phòng.

Trong đó, 2 phòng được sử dụng để chế biến cá, nơi các nhà khảo cổ đã tìm thấy khoảng 9.700 xương cá, bằng chứng về quá trình sản xuất cá muối quy mô lớn, một hoạt động kinh tế quan trọng trong thời cổ đại.

Các phòng còn lại dường như được sử dụng để chế tạo các công cụ bằng kim loại và đá, cũng như bùa hộ mệnh bằng gốm sứ.

Các nhà khai quật cũng tìm thấy một số tượng đá vôi chưa hoàn thiện và các hiện vật khác ở các giai đoạn sản xuất khác nhau. Các bình amphora được mang từ nước ngoài đến và các mảnh gốm Hy Lạp cho thấy các xưởng này đã hoạt động từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên.

Ngoài khu công xưởng, đoàn khảo cổ còn phát hiện một phần của nghĩa địa La Mã chứa một số mộ táng thuộc 3 loại chính: mộ táng đơn giản dưới đất, mộ táng trong quan tài bằng gốm và mộ táng trẻ em bên trong các bình amphora lớn.

Cristina Mondin, trưởng đoàn khảo cổ đến từ Đại học Padua, cho hay nhóm đang tiến hành phân tích khảo cổ sinh học trên hài cốt để xác định chế độ ăn uống, tuổi tác, giới tính và sức khỏe của những người được chôn cất tại địa điểm này.

Hài cốt thuộc về 23 cá nhân, bao gồm nam giới, phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên. Kết quả sơ bộ cho thấy những người được chôn cất trong nghĩa địa này có điều kiện sống tương đối tốt, không có bằng chứng rõ ràng về bệnh tật nghiêm trọng hoặc chấn thương bạo lực.

Một số những phát hiện đáng chú ý nhất là hàng chục chiếc bình amphora nguyên vẹn và một đôi bông tai bằng vàng được cho là thuộc về một bé gái. Những hiện vật này đã được chuyển đến Bảo tàng Ai Cập ở Cairo để nghiên cứu và bảo tồn.

Nhìn chung, những phát hiện này mang đến cái nhìn sống động về hoạt động sản xuất, kinh tế và xã hội của vùng đồng bằng phía Tây Ai Cập qua nhiều thế kỷ, củng cố tầm quan trọng lịch sử của khu vực này như một trung tâm sản xuất và giao lưu văn hóa./.

