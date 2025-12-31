Năm 2026: Đưa Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vào Top 65 thế giới

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý 4 năm 2025. Tại sự kiện, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cụ thể, năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Bộ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ; phấn đấu số lượng Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và hồ sơ thẩm định dự án đầu tư tăng trên 20% so với kế hoạch năm 2025.

Bộ triển khai đồng bộ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn; triển khai Chương trình quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, các chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia đã được phê duyệt; xây dựng, phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen giai đoạn 2026-2030; đồng thời chủ động tham mưu đàm phán, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Samsung, Intel phục vụ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu duy trì Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam trong nhóm 4 quốc gia dẫn đầu ASEAN; triển khai Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và các nghị định hướng dẫn; phát triển mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và cấp tỉnh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; cải thiện chỉ số GII và PII ở địa phương; hoàn thiện vận hành Sàn giao dịch công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cung - cầu công nghệ và chuyên gia; triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Trong lĩnh vực bưu chính-viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu doanh thu bưu chính đạt 104.000 tỷ đồng, bảo đảm 100% điểm phục vụ bưu chính có kết nối Internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 90%; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 72-74%.

Bộ xây dựng Luật Bưu chính (thay thế), sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; tổ chức đấu giá băng tần 900 MHz; xây dựng nền tảng quản lý tần số dùng chung và tự động hóa công tác cấp phép.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng tới đưa xếp hạng Chính phủ điện tử/Chính phủ số và Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vào Top 65 thế giới; nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình lên 70%; bảo đảm 100% dịch vụ công thiết yếu ứng dụng AI, 100% cán bộ được đào tạo kỹ năng số cơ bản, 100% Bộ, ngành, địa phương đạt cấp độ 3 về quản trị dữ liệu.

Lực lượng dân phòng ở xã Thái Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia hướng dẫn người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Bộ xây dựng Luật Chuyển đổi số, cập nhật Khung kiến trúc số quốc gia, phát triển dịch vụ công trực tuyến cá nhân hóa và trợ lý ảo hỗ trợ người dân, cán bộ công chức.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu doanh thu đạt 224 tỷ USD, lợi nhuận trên 408.000 tỷ đồng, xuất khẩu phần cứng điện tử đạt 199 tỷ USD, với 89.000 doanh nghiệp công nghệ số; triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số; thúc đẩy Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn; ban hành danh mục sản phẩm trọng điểm ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố khoảng 400 tiêu chuẩn quốc gia mới, phê duyệt thêm 2 chuẩn đo lường quốc gia, cấp mã số mã vạch cho 5.500 doanh nghiệp; xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường trình Quốc hội tháng 7/2026; thúc đẩy Hộ chiếu số theo định hướng GS1 toàn cầu và Hộ chiếu số sản phẩm, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện thủ tục ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP; triển khai Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; rà soát, sửa đổi quy chế thẩm định đơn theo hướng tối ưu hóa quy trình, đẩy mạnh phân cấp và giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng đơn sở hữu công nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm an toàn, an ninh cho các cơ sở bức xạ, hạt nhân; hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết tham gia Công ước Viên năm 1997; trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp quốc gia; chủ động phối hợp với EVN và đối tác quốc tế chuẩn bị khởi động lại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm nghiên cứu Khoa học và công nghệ hạt nhân.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản lý kế hoạch-tài chính và hợp tác quốc tế, phục vụ hiệu quả đối ngoại cấp cao, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hội nhập quốc tế và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu-phát triển với các quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến./.

