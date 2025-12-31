GDP ước đạt 4.180 tỷ USD, Ấn Độ tạo dịch chuyển mạnh trong cán cân kinh tế toàn cầu.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ấn Độ tuyên bố vượt Nhật Bản, vươn lên nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Tiền mã hóa mất 1.000 tỷ USD vốn hóa, bitcoin rời xa đỉnh lịch sử

Giá xe điện cũ tại Anh lao dốc trước làn sóng xe Trung Quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu