Kinh tế
Kinh doanh Tài chính Tín dụng nông thôn Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp Thông cáo báo chí

GDP ước đạt 4.180 tỷ USD, Ấn Độ tạo dịch chuyển mạnh trong cán cân kinh tế toàn cầu.

Ấn Độ cho biết đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của cán cân kinh tế toàn cầu.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ấn Độ tuyên bố vượt Nhật Bản, vươn lên nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Tiền mã hóa mất 1.000 tỷ USD vốn hóa, bitcoin rời xa đỉnh lịch sử

Giá xe điện cũ tại Anh lao dốc trước làn sóng xe Trung Quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Chuyển biến kinh tế toàn cầu #Ấn Độ vượt Nhật Bản #Thị trường tiền mã hóa #Xe điện cũ tại Anh #Xu hướng xe Trung Quốc