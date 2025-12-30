Thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau

Ngày 30/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động này đánh dấu bước chuyển chiến lược trong định hướng phát triển của tỉnh, từ khai thác tài nguyên sang nền kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong lựa chọn con đường phát triển bằng tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; trong đó, con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, giữ vai trò trung tâm tạo ra những giá trị mới.

Tỉnh kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành điểm hội tụ và kết nối trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học, sự năng động của cộng đồng doanh nhân, khát vọng vươn lên của người trẻ và tầm nhìn kiến tạo của chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo phát triển. Nhưng quan trọng nhất Trung tâm phải chứng minh được giá trị và sự cần thiết của mình thông qua kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể và những doanh nghiệp mới được thành lập, thành đạt trên chính quê hương mình - mảnh đất địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau ra đời với sứ mệnh cụ thể: Ươm tạo ý tưởng, thử nghiệm công nghệ, kết nối nguồn lực và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 01755/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 và vận hành theo mô hình linh hoạt, mở, hướng tới hợp tác trong nước và quốc tế.

Trung tâm tập trung vào 5 giá trị cốt lõi gồm: Con người (lấy con người làm trọng tâm phát triển); tôn trọng (tôn trọng trong mọi hợp tác); đổi mới (đổi mới không ngừng nghỉ); trách nhiệm (trách nhiệm với cộng đồng và tương lai); hài lòng (lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả).

Với định hướng trở thành trung tâm năng động nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Ươm tạo startup (hỗ trợ từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm); đào tạo nguồn nhân lực (nâng cao năng lực khởi nghiệp và kỹ năng công nghệ); hỗ trợ công nghệ (vận hành phòng Lab R&D, xưởng thử nghiệm, khu VR/AR); tư vấn chuyên sâu (pháp lý, sở hữu trí tuệ, gọi vốn); kết nối đầu tư (tổ chức Pitching, Demo Day, xúc tiến thương mại); tham mưu chính sách (thiết kế cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho mô hình mới).

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau tập trung nguồn lực vào các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và xu thế toàn cầu: Nông nghiệp, thủy sản, lâm sản ứng dụng công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu; chế biến sâu nông, lâm, thủy sản; công nghệ IoT và số hóa trong nông nghiệp, thủy sản; du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng; năng lượng tái tạo và môi trường; kinh tế số, nền tảng số hóa dịch vụ công và dịch vụ tư nhân; giáo dục, công nghệ học tập, chuyển giao tri thức; công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Trung tâm được quy hoạch thành tổ hợp sáng tạo hiện đại không chỉ là một địa điểm mà là cam kết của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ Cà Mau về tương lai nơi đất, rừng và biển được chuyển hóa bằng tri thức, công nghệ và tinh thần khởi nghiệp./.

Mô hình đổi mới sáng tạo thế hệ mới sẽ thay đổi cục diện khởi nghiệp ở Việt Nam Khác với các trung tâm đổi mới sáng tạo theo lối cũ, một mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thế hệ mới 4.0 - đang được vận hành giúp ý tưởng được chuyển hóa thành giá trị thực.