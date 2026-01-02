Bản tin 60s ngày 2/1/2025 gồm những nội dung sau:

Luật rượu mới ở Thái Lan gây tranh cãi, du khách cần lưu ý những gì?

Giá vàng giảm cuối năm, người mua lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

“Thiên đường mây” của Việt Nam lọt top điểm đến toàn cầu năm 2026.

Cháy nhà xưởng 300m2 ở Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

Đông đảo du khách “đổ về” tòa nhà hơn 100 năm tuổi xem Da Nang Concert.

Nga kiểm soát hơn 4.300km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025.

Nga chuyển Mỹ dữ liệu về UAV Ukraine nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Thông tin mới nhất về số người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar tại Thụy Sĩ./.