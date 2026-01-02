Multimedia
Luật rượu mới ở Thái Lan gây tranh cãi, du khách cần lưu ý những gì?

Luật Kiểm soát đồ uống có cồn sửa đổi năm 2025 của Thái Lan đang gây tranh cãi và được khuyến cáo du khách quốc tế, trong đó có khách Việt Nam, cần lưu ý.

Bản tin 60s ngày 2/1/2025 gồm những nội dung sau:

Giá vàng giảm cuối năm, người mua lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

“Thiên đường mây” của Việt Nam lọt top điểm đến toàn cầu năm 2026.

Cháy nhà xưởng 300m2 ở Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

Đông đảo du khách “đổ về” tòa nhà hơn 100 năm tuổi xem Da Nang Concert.

Nga kiểm soát hơn 4.300km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025.

Nga chuyển Mỹ dữ liệu về UAV Ukraine nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Thông tin mới nhất về số người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar tại Thụy Sĩ./.

#giá vàng giảm cuối năm #luật rượu thái lan mới #tà xùa #điểm đến toàn cầu 2026 #cháy nhà xưởng hà nội #da nang concert #nga kiểm soát lãnh thổ ukraine #ám sát dinh thự putin #nổ quán bar thụy sĩ

