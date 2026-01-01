Hàn Quốc thu gần 38 tỷ USD từ công nghiệp văn hóa Hallyu trong năm 2025

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giá trị xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc đạt gần 38 tỷ USD trong năm 2025

Thị trường nhà ở Mỹ sắp bước sang "kỷ nguyên mới"

Ngành chăn nuôi Australia lên tiếng về thuế nhập khẩu thịt bò mới của Trung Quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu