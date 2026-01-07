Nhật Bản hoãn phóng tên lửa H3 để điều tra sự cố

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 7/1 cho biết đã quyết định hoãn vụ phóng tên lửa H3, dự kiến sẽ diễn ra ngày 1/2, do vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân thất bại của một vụ phóng khác hồi tháng trước.

Theo JAXA, hiện chưa xác định thời điểm phóng mới của tên lửa H3 thứ 9, mang theo một vệ tinh thuộc Hệ thống vệ tinh định vị bán thiên đỉnh (Quasi-Zenith Satellite System - QZSS) của Nhật Bản.

Cơ quan này đang tập trung toàn bộ nguồn lực và nỗ lực để làm rõ nguyên nhân sự cố phóng tên lửa H3 lần trước.

Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng hệ thống định vị gồm 7 vệ tinh nhằm cung cấp dịch vụ định vị có độ chính xác cao, phục vụ các ứng dụng quan trọng như điện thoại thông minh và dẫn đường phương tiện, đồng thời giảm phụ thuộc vào vệ tinh của các quốc gia khác.

Hiện nay, 5 vệ tinh của hệ thống này đã được đưa vào quỹ đạo.

Khi hoàn thiện, QZSS được kỳ vọng sẽ phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, gồm cả các đô thị dày đặc nhà cao tầng và những khu vực địa hình miền núi, nơi tín hiệu vệ tinh thường yếu do bị che khuất./.

