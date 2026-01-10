Mỹ phê duyệt SpaceX triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ mới

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 9/1 cho biết đã phê duyệt đề nghị của SpaceX về việc triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai, nhằm mở rộng và nâng cao dịch vụ mạng Internet vệ tinh trên toàn cầu.

Theo FCC, quyết định này cho phép SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành tổng cộng 15.000 vệ tinh Starlink thế hệ mới trên quỹ đạo.

Cơ quan quản lý Mỹ cũng chấp thuận để SpaceX nâng cấp vệ tinh, hoạt động trên 5 băng tần khác nhau, đồng thời miễn trừ một số yêu cầu trước đây vốn hạn chế việc chồng lấn vùng phủ sóng và năng lực truyền tải.

FCC cho biết số vệ tinh bổ sung sẽ hỗ trợ kết nối trực tiếp tới điện thoại di động bên ngoài nước Mỹ và mở rộng vùng phủ sóng tại Mỹ, qua đó mở đường cho các dịch vụ di động thế hệ mới cũng như tốc độ Internet lên tới 1 gigabit/giây.

Chủ tịch FCC Brendan Carr nhận định: “Quyết định cấp phép này mang tính bước ngoặt cho việc triển khai các dịch vụ thế hệ tiếp theo. Việc cho phép 15.000 vệ tinh mới và tiên tiến sẽ tạo điều kiện để SpaceX cung cấp năng lực băng thông vệ tinh chưa từng có, tăng cường cạnh tranh và giúp bảo đảm không cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau."

Trước đó, SpaceX từng đề nghị được phóng gần 30.000 vệ tinh thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, FCC cho biết hiện mới chỉ phê duyệt 15.000 vệ tinh, đồng thời hoãn xem xét 14.988 vệ tinh còn lại.

Theo yêu cầu của FCC, SpaceX phải phóng và đưa vào vận hành ít nhất 50% số vệ tinh thế hệ thứ hai được cấp phép trước ngày 1/12/2028 và hoàn tất triển khai toàn bộ số còn lại trước tháng 12/2031. Bên cạnh đó, công ty phải hoàn thành việc triển khai 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ đầu tiên trước cuối tháng 11/2027.

Tuần trước, Starlink thông báo sẽ tái cấu hình chòm vệ tinh bằng cách hạ độ cao quỹ đạo của các vệ tinh đang bay ở khoảng 550 km xuống còn 480 km trong năm 2026 nhằm tăng cường an toàn không gian.

Tháng 12/2025, SpaceX cho biết một vệ tinh của Starlink đã gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo ở độ cao 418 km, tạo ra một lượng nhỏ mảnh vỡ và làm gián đoạn liên lạc - một tai nạn động học hiếm gặp đối với hệ thống Internet vệ tinh này.

Hiện SpaceX là nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới, với khoảng 9.400 vệ tinh Starlink đang cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho người dùng cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp.

Năm 2024, cựu Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel từng kêu gọi tăng cường cạnh tranh với Starlink, lưu ý rằng hệ thống này khi đó kiểm soát gần 2/3 tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo./.

