SpaceX vô hiệu hóa 2.500 thiết bị thu internet bị đối tượng lừa đảo lợi dụng

Ngày 22/10, SpaceX cho biết đã cắt dịch vụ của hơn 2.500 bộ thu internet Starlink tại Myanmar, bị nghi ngờ là các trung tâm lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sau một báo cáo của truyền thông thế giới về vấn đề này.

Trong một bài đăng trên X, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh Starlink của SpaceX, bà Lauren Dreyer cho biết công ty đã "vô hiệu hóa” hơn 2.500 bộ kít Starlink gần các 'trung tâm lừa đảo'" bị nghi ngờ ở Myanmar. Tuy nhiên, bà không nêu rõ thời điểm các thiết bị đầu cuối này bị ngắt kết nối.

Theo các báo cáo truyền thông trước đó, những đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tình hình quản lý lỏng lẻo ở khu vực biên giới của Myanmar để dựng nên các trung tâm lừa đảo tình cảm và kinh doanh nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới. Dù đã có nhiều cuộc truy quét số lượng các trung tâm này vẫn gia tăng.

Mới đây, quân đội Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất nước này - và thu giữ 30 thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink, cho thấy các tổ chức này đang lợi dụng các thiết bị di động này để phục vụ cho mạng lưới lừa đảo của mình./.

