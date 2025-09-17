"Nóng" lừa đảo dịch vụ du lịch trực tuyến: Cần thận trọng với các ưu đãi sốc

Trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm, các rủi ro khi đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng xuất hiện với nhiều hình thức, từ quảng cáo sai sự thật, điều kiện hủy, đổi bất lợi cho đến nguy cơ mất an toàn trong thanh toán và bảo mật thông tin cá nhân. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đánh giá các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, khó nhận diện, đòi hỏi người tiêu dùng phải luôn cảnh giác, thận trọng trong mọi giao dịch và kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Người dùng khiếu nại ở đâu?

Xuất phát từ các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực du lịch trực tuyến, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa đưa ra khuyến nghị người tiêu dùng cần thực hiện tiêu dùng thông minh, luôn nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người tiêu dùng cần kịp thời phản ánh và gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp và đại lý bán hàng phải tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, công khai minh bạch trong mọi hoạt động giao dịch, đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng uy tín và thương hiệu, góp phần hình thành một môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, an toàn và bền vững.

Với chức năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cung cấp hướng dẫn cho người tiêu dùng thông qua các kênh chính thống.

Người dân khi cần thêm thông tin, hoặc khi có phản ánh, khiếu nại liên quan đến dịch vụ du lịch trực tuyến, có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài Tư vấn, Hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 (miễn phí, trên toàn quốc) hoặc truy cập website www.bvntd.gov.vn/khieu-nai để được tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn

Đối với người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng khi tiếp cận các quảng cáo tour giá rẻ, combo nghỉ dưỡng “ưu đãi sốc” trên mạng xã hội. Trước khi đặt dịch vụ, nên kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như website chính thức, tổng đài hỗ trợ của khách sạn, hãng hàng không hoặc các ứng dụng uy tín.

Một bệnh nhân được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Người tiêu dùng cần đối chiếu kỹ số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng mà người bán cung cấp với thông tin công khai của doanh nghiệp. Hãy kiểm tra tính minh bạch của tài khoản rao bán: phần lớn tài khoản giả mạo thường mới lập, đổi tên gần đây hoặc chỉ có một vài bài đăng quảng cáo. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không nên chuyển khoản, nhất là vào tài khoản cá nhân.

Sau khi đã đặt cọc, người tiêu dùng cần chủ động liên hệ với số điện thoại chính thức của hãng bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để xác minh lại mã đặt phòng, mã vé. Mọi giao dịch cần được thực hiện trên nền tảng chính thống, có hóa đơn và quy trình xác nhận rõ ràng.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, email, biên lai, ảnh chụp website/fanpage giả mạo…) và trình báo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý.

Đối với doanh nghiệp, uy tín của ngành du lịch không thể tách rời trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc công bố minh bạch giấy phép, địa chỉ, số điện thoại và kênh liên hệ chính thức là điều kiện tiên quyết.

Doanh nghiệp cần thường xuyên cảnh báo tình trạng giả mạo, hướng dẫn khách hàng phân biệt trang thật, trang giả và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện gian lận. Đầu tư bảo mật dữ liệu và chủ động xử lý khiếu nại chính là cách giữ niềm tin của khách hàng lâu dài./.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực du lịch được coi là “điểm nóng” với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm thẳng vào mùa du lịch cao điểm. Nhiều vụ án đã được khởi tố,điển hình vụ việc tại tỉnh Lào Cai, hai đối tượng giả mạo fanpage khách sạn ở Sa Pa lừa hơn 500 khách du lịch. Tại tỉnh Lạng Sơn, một đường dây lừa đảo dịch du lịch trực tuyến khác đã chiếm đoạt trên 250 triệu đồng của 80 nạn nhân chỉ trong vòng 15 ngày.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch Thủ đoạn của các đối tượng là thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn có uy tín.