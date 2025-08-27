Sở Du lịch Hà Nội vừa gửi văn bản cảnh báo du khách về thủ đoạn lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo website, fanpage của các khách sạn, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản du khách gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài cùng với vô số hoạt động, sự kiện quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Thủ đô. Sự kiện sẽ thu hút số lượng rất lớn du khách đến, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ các đối tượng lợi dụng việc người dân đặt phòng nhằm lừa đảo với những thủ đoạn phổ biến.

Sở Du lịch Hà Nội nêu những trường hợp lừa đảo điển hình như giả danh khách sạn, homestay nổi tiếng (dùng tên, logo, hình ảnh thật để tạo trang web hoặc fanpage giả có lượng lớn người theo dõi); niêm yết giá siêu rẻ và đưa ra giá phòng thấp bất thường nhằm thúc đẩy tâm lý vội vàng đặt phòng ngay; yêu cầu chuyển tiền cọc trước qua tài khoản cá nhân, ví điện tử, sau đó thông báo “lỗi” yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.

Mùa lễ hội là dịp bùng nổ lừa đảo du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Do đó, Sở Du lịch Hà Nội hướng dẫn một số cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo khi du khách đặt phòng bằng hình thức online, như: khi một khách sạn, homestay có nhiều trang web hoặc fanpage trùng tên, cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường (mới tạo lập, đổi tên gần đây nhưng đăng tải quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam; dùng nhiều tài khoản ảo mới tạo lập/ hình ảnh đại diện trống để bình luận, đánh giá tốt).

Khi đặt phòng, du khách cần yêu cầu khách sạn, homestay cung cấp thông tin về số điện thoại, địa chỉ, giấy phép kinh doanh. Đối chiếu tài khoản doanh nghiệp, cá nhân nhận tiền trùng khớp với thông tin trên giấy phép kinh doanh.

Trước khi chuyển tiền đặt phòng, người dân cần gọi điện trực tiếp đến khách sạn, homestay để kiểm tra. Tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của khách sạn, homestay.

Sở lưu ý người dân đặt phòng qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (tìm kiếm thông tin doanh nghiệp tại website https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín./.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch Thủ đoạn của các đối tượng là thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn có uy tín.