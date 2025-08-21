Đi gì, ở đâu, vị trí nào đẹp để xem tổng hợp luyện diễu binh 80 năm Quốc khánh?

Tối nay (21/8), lúc 20 giờ, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Mặc dù đây mới là buổi “chạy thử” nhưng quy mô sẽ tương đương lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng gồm: 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội và 17 khối công an), các khối quân đội nước ngoài (khối quân nhân Nga, Lào và Campuchia đã tới Hà Nội).

Trong không khí rộn ràng tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, người dân khắp nơi đang đổ về khu vực trung tâm Thủ đô để đón xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Vậy nếu có kế hoạch “lên phố,” người dân cần chuẩn bị kỹ càng.

Nên đi gì, vị trí nào đẹp?

Người dân nên tính toán trước các tuyến đường khi đi từ nhà để thuận tiện cho việc di chuyển vào khu vực trung tâm.

Theo đó, nếu chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân, người dân có thể gửi xe tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte, chung cư khu ngoại giao đoàn, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thành Công, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội bố trí phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm)...

Hà Nội triển khai vé điện tử trên 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8. (Ảnh: TTXVN)

Để tránh ùn tắc, quá tải giao thông, nên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, metro. Hiện, Metro Hà Nội đang khai thác hai tuyến là Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Với tuyến Cát Linh-Hà Đông: điểm xuất phát từ ga Yên Nghĩa, sẽ thuận tiện cho người dân khu vực các huyện cũ Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và quận Hà Đông cũ, Thanh Xuân. Điểm cuối tuyến này dừng tại ga Cát Linh, rất gần đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, là trục chính của đoàn diễu binh, diễu hành. Người dân có thể dừng ở đây và đi bộ vài trăm mét.

Với tuyến Nhổn-Ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ): phù hợp với người dân ở các huyện cũ Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm cũ, Bắc Từ Liêm. Ưu điểm của tuyến này là khu vực ga Nhổn có bãi gửi xe rộng, người dân có thể gửi phương tiện cá nhân ở đây. Điểm cuối tuyến dừng tại Công viên Thủ Lệ, ngay đầu đường Kim Mã, rất gần khu vực diễu binh, diễu hành.

Trong các ngày 21, 24, 27 và 29/8/2025, các chuyến tàu sẽ khởi hành từ 5h30-24h, tức kéo dài thêm 2 tiếng so với lịch thường lệ. Tần suất khai thác duy trì ở mức 6-10 phút/chuyến, riêng khung giờ mở rộng áp dụng giãn cách 10 phút.

Đến ngày 30/8/2025, tàu sẽ hoạt động từ 5h-22h, tần suất 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm buổi sáng từ 5h-8h, và 10 phút/chuyến cho các thời điểm còn lại trong ngày.

Ngày 1/9/2025, toàn hệ thống hoạt động từ 5h30-24h, với tần suất ổn định 10 phút/chuyến xuyên suốt. Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, tàu điện sẽ vận hành liên tục từ 0h-22h.

Người dân chọn phương tiện công cộng. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh tàu điện, nhiều tuyến xe buýt hướng về phía trung tâm thành phố cũng có lộ trình đi qua hoặc dừng gần các trục đường Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Trần Phú-Hoàng Diệu, nơi diễn ra lễ diễu binh: 09A (Bờ Hồ-Điện Biên Phủ-Kim Mã-Cầu Giấy-Nguyễn Hoàng Tôn); 22A (Bến xe Gia Lâm-Long Biên-Trần Phú-Kim Mã); E09 (Khu đô thị Smart City-Đại lộ Thăng Long-Nguyễn Thái Học-Hoàng Diệu-Quán Thánh-Hồ Tây); 32 (Bến xe Giáp Bát-Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo-Kim Mã-Xuân Thủy-Nhổn); BRT (Bến xe Yên Nghĩa-Lê Trọng Tấn-Lê Văn Lương-Giảng Võ-Kim Mã).

Để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành, vị trí đẹp trên vỉa hè rất hạn chế. Do đó, muốn có view đẹp, người dân nên đến sớm 5-6 tiếng, thậm chí sớm hơn so với giờ bắt đầu để chọn chỗ đứng. Một số vị trí có tầm nhìn đẹp như: Ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học-Hàng Cháo; Ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Thái Học; ngã 6 Cửa Nam; ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền; hồ Hoàn Kiếm; Sân vận động Quần Ngựa.

Cần “né” tuyến đường nào?

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện. Theo đó, lịch cấm đường dịp 2/9 tại Hà Nội được áp dụng theo từng khung giờ cụ thể:

11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8;

17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8;

17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8

18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8

18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9

Hà Nội "Thênh thang đường đón đoàn A80.” (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Nhiều tuyến phố khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ… sẽ cấm triệt để các phương tiện (trừ xe phục vụ lễ kỷ niệm và xe có phù hiệu bảo vệ) trong thời gian trên. Ngoài ra, một số tuyến đường khác sẽ tạm cấm hoặc hạn chế lưu thông tùy theo loại phương tiện và thời điểm.

Chi tiết cấm đường: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Cấm phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

"Kín phòng" khu vực trung tâm

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội và dữ liệu từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với năm ngoái. Đáng nói là, nhiều khách sạn trong trung tâm đã hiển thị trạng thái “không còn phòng” từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9.

Những ngày này, toàn thành phố ghi nhận nhu cầu lưu trú tại các khách sạn nằm dọc trục diễu binh, diễu hành như khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, Tràng Thi, Tràng Tiền, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương, Cát Linh, Kim Mã, Giảng Võ, Liễu Giai, đường Văn Cao... đều tăng cao.

Du khách đổ về "check-in" Thủ đô những ngày trước chính lễ. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, những khách sạn có ban công hay cửa sổ hướng nhìn về khu vực diễu binh, diễu hành đến nay đều đã kín phòng. Vì thế, để có chỗ lưu trú cho kỳ nghỉ đang cận kề, hầu hết khách đã phải đặt cọc từ nhiều tháng trước.

Thời điểm này, du khách buộc phải chuyển hướng tìm phòng dạng homestay hay nhà dân cho thuê ở quanh các khu vực có thể theo dõi các buổi tổng hợp luyện, tổng duyệt và buổi lễ chính thức.

Hà Nội dịp 2/9 năm nay thật sự đặc biệt. Du khách không chỉ tận hưởng tiết trời vào Thu mát mẻ mà còn được hòa mình vào không khí của đại lễ 80 năm Quốc khánh, hòa mình vào những con phố rợp sắc cờ đỏ, những hoạt động kỷ niệm tưng bừng và niềm tự hào dâng trào trong tim./.

Đi vệ sinh ở đâu? Hiện Thành phố Hà Nội đã bố trí 612 nhà vệ sinh lưu động, cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí nhằm phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành. Theo đó, 230 điểm được bố trí ở trung tâm của sự kiện, 203 điểm tại khu vực tập kết các khối trước diễu binh, 90 điểm phục vụ khu vực sau diễu binh, 75 điểm dọc các tuyến phố dành cho người dân và 14 điểm tại 5 địa điểm bắn pháo hoa lớn trên địa bàn. Mỗi nhà vệ sinh đều được đánh số, phân chia nam/nữ. Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân cho phép sử dụng miễn phí khoảng 400 nhà vệ sinh khác.

