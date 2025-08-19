Trải nghiệm dấu ấn của những “địa chỉ đỏ” ở Thủ đô Hà Nội dịp Đại lễ A80

Hà Nội đang có cơ hội hiếm có với “bệ đỡ” mang tên Đại lễ A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2025). “Cơn sóng” đang bao phủ và kích cầu mạnh mẽ toàn bộ lĩnh vực lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm…, và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các địa phương trong việc kết nối tour tuyến, sản phẩm.

Đặc biệt, Tháng Tám mùa Thu lịch sử năm nay là thời điểm vàng để Hà Nội nâng tầm thương hiệu điểm đến quốc tế với hàng loạt dấu ấn đáng tự hào.

Cơ hội vươn mình cho du lịch Thủ đô

Đến thời điểm này, Đại lễ A80 đã trở thành trung tâm hướng về của nhân dân cả nước cùng niềm tự hào dân tộc và là “bệ đỡ” cho du lịch Thủ đô bứt phá. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế một trong những trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu châu Á.

Không chỉ vậy, Đại lễ còn mang đến cơ hội kinh tế hiếm có, bao phủ lên hầu hết các lĩnh vực của đời sống như lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, tour tuyến, sản phẩm mới... Sự kiện cũng giúp Thủ đô thu hút thêm khách nước ngoài, tăng quảng bá trên nền tảng toàn cầu. Hiệu ứng từ sự kiện cũng có thể giúp Hà Nội biến Đại lễ A80 thành thương hiệu lớn và cơ hội cho Hà Nội nâng tầm thương hiệu điểm đến quốc tế.

Đặc biệt, nhờ “sức nóng” từ dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà ngành công nghiệp văn hóa có cơ hội vươn mình mạnh mẽ. Đó là những concert quốc gia như “Tổ quốc trong tim” (ngày 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình) đã thu hút khoảng 50.000 khán giả cùng trực tiếp hòa chung nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc trước thềm Đại lễ. Đó là nơi âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hòa quyện thành sản phẩm mang dấu ấn đậm nét, mang tinh thần dân tộc. Đáng nói, hiệu ứng và âm vang của concert quốc gia vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt.

Hình ảnh trong concert 'Tổ quốc trong tim.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tới đây, đêm 2/9, bầu trời Hà Nội sẽ rực sáng với 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân Mỹ Đình và hồ Tây. 284 màn hình LED có mặt ở khắp các tuyến phố, cửa ngõ, quảng trường sẽ truyền trực tiếp không khí diễu binh, diễu hành. Hà Nội sẽ trở thành một sân khấu khổng lồ để tất cả nhân dân cùng hòa chung nhịp đập con tim.

Đại lễ A80 đã phủ lên khắp các hoạt động của đời sống một màu đỏ tràn đầy khí thế và tinh thần rực rỡ. Hàng loạt trang phục kỷ niệm Quốc khánh, từ áo dài, túi, khăn lụa in họa tiết lịch sử đến các bộ sưu tập đồ dùng lấy cảm hứng từ Hà Nội, nón lá, đồ trang sức, móc chìa khóa… đều trở thành những mặt hàng “hot.”

Đã đến Hà Nội dịp này không thể không thưởng thức phở, bún chả, cốm làng Vòng…; các món ăn từ đường phố bình dân đến nhà hàng gắn sao Michelin sang trọng, các món “đặc sản lễ hội” đầy tính sáng tạo, kết hợp cùng hệ thống điểm mua sắm được thiết kế như “siêu thị văn hóa” giữa phố. Tất cả những trải nghiệm đó sẽ góp phần giữ chân du khách lâu hơn và rút hầu bao nhiều hơn.

Đại lễ A80 không chỉ là ngày hội non sông, mà chính là cơ hội cho Hà Nội khẳng định tầm vóc của một Thủ đô lễ hội tầm cỡ quốc tế, nơi lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kinh tế giao hòa, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Phở bò Hà Nội là món ăn đã vang danh thế giới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Lần theo những “địa chỉ đỏ”

Tháng Tám mùa Thu năm nay, các di tích lịch sử cách mạng đã trở thành “địa chỉ đỏ” dẫn lối cho người dân tìm về với nguồn cội. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô hiện có 46 di tích cách mạng, kháng chiến đã được xếp hạng, cùng 354 địa điểm được gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến.

Những di tích này đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến nay vẫn lưu giữ nhiều giá trị nổi bật, tiêu biểu như: ngôi nhà số 10 Hàng Đào là cơ sở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục; ngôi nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội vào tháng 3/1929; nhà 90 Thợ Nhuộm là nơi đồng chí Trần Phú khởi thảo bản “Luận cương chính trị” (tháng 10-1930)…

Bên cạnh đó, nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Tuyên ngôn Độc lập;” nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại làng lụa Vạn Phúc là nơi Bác viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến;” chùa Một Mái (xã Quốc Oai)... Ngoài ra, còn có nhiều địa điểm ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng như Bắc Bộ Phủ, Nhà máy Điện Yên Phụ, địa đạo Nam Hồng...

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Hà Nội cũng có nhiều di tích như: nhà và hầm D67 (Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long), hồ Hữu Tiệp (nơi chiếc máy bay B52 của Mỹ rơi xuống làng hoa Ngọc Hà), cầu Long Biên, Tượng đài tưởng niệm người dân Khâm Thiên bị bom Mỹ sát hại…

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đáng chú ý, di tích Nhà tù Hỏa Lò, biểu tượng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sỹ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các tour tham quan ngày và đêm, nổi bật là chuyên đề “Bút sắc, lòng son” đến hết 31/8.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng sẽ mang đến nhiều không gian sáng tạo dành cho giới trẻ, kết hợp trưng bày, triển lãm... trở thành điểm đến không chỉ giới thiệu tinh hoa đạo học mà còn là không gian trình diễn nghệ thuật hấp dẫn.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhận định các di tích lịch sử, cách mạng không chỉ là nguồn tư liệu quý giá mà còn là điểm đến văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Nhiều di tích đã được đổi mới trong trưng bày, tổ chức sự kiện, trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của Hà Nội./.

