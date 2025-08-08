Multimedia
600 phụ nữ thủ đô đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc trước Nhà hát Lớn

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gần 600 phụ nữ Thủ đô khoác lên mình tà áo dài, đồng diễn và xếp hình lá cờ Tổ quốc ngay tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa lay động trái tim người xem.

Sự kiện được tổ chức theo Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam chỉ đạo Câu lạc bộ Di sản Áo dài thành phố Hà Nội thực hiện, với chủ đề “Rạng rỡ non sông-Tự hào di sản-Lan tỏa văn hóa Việt Nam.”

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi sự kiện văn hóa-nghệ thuật chào mừng Đại hội lần thứ I Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam (nhiệm kỳ 2025-2030).

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng trường Cách mạng tháng Tám #đồng diễn áo dài #Nhà hát lớn