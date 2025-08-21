Cựu chiến binh, người già, người trẻ cùng "cắm trại" chờ diễu binh diễu hành

Tin cùng chuyên mục
Cháy lớn trên tàu hải quân Mỹ USS New Orleans ở ngoài khơi Nhật Bản
Một đám cháy đã bùng phát và kéo dài suốt 12 giờ trên tàu hải quân USS New Orleans của Mỹ, ở khu vực ngoài khơi tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản.
Ngõ phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại lễ 2/9
Những ngày này, mọi ngóc ngách của Hà Nội lại mang sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ cờ hoa, biểu ngữ cùng nhiều hình ảnh lịch sử chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tỷ phú Elon Musk đối mặt vấn đề pháp lý vì tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp
Tỷ phú Elon Musk bị kiện liên quan đến cáo buộc tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp để thu thập dữ liệu cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ 2024.
Những góc phố check-in rợp trong cờ đỏ, sao vàng nhân dịp kỷ niệm Tết Độc lập
Những ngày trước thềm Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc màu với nhiều không gian được trang hoàng ấn tượng, thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh.
Những điều cần lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9
Do lễ diễu binh, diễu hành là sự kiện trọng đại với lượng người tham gia đông đảo cùng yêu cầu đảm bảo an ninh chặt chẽ, người tham dự cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ những quy định quan trọng.
Vitamin C - "con dao hai lưỡi" trong hành trình chăm sóc da
Mặc dù vitamin C có khả năng chống lại tác hại của tia UV bằng cách trung hòa các gốc tự do, việc không sử dụng kem chống nắng khiến làn da trở nên dễ dàng bị tổn thương hơn dưới ánh nắng Mặt Trời.
Giới trẻ hào hứng check-in tại các không gian yêu nước
Các bạn trẻ có xu hướng tìm đến những quán càphê mà ở đó không gian quán ngập tràn cờ đỏ sao vàng với những góc trang trí đặc biệt dành riêng để tôn vinh dịp trọng đại của dân tộc.
7 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của hojicha
Từ việc giảm caffeine, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng cho đến chăm sóc làn da, hojicha xứng đáng có mặt trong hành trình sống khỏe mỗi ngày.
Các món ăn sáng tưởng lành mạnh đang âm thầm tích mỡ cho vòng eo của bạn
Nhiều người đang mắc phải sai lầm khi chọn các loại thực phẩm tưởng chừng tốt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, tích mỡ bụng, thậm chí làm rối loạn quá trình chuyển hóa trong cơ thể.
Châu Âu ghi nhận kỷ lục số đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết tính đến ngày 13/8 vừa qua đã có 8 quốc gia châu Âu báo cáo về 335 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile, trong đó có 19 ca tử vong.
Bước đột phá mới trong điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1
Các nhà khoa học thực hiện 3 thay đổi trước khi cấy ghép tế bào giúp giảm biểu hiện kháng nguyên, khiến hệ miễn dịch khó nhận diện và tấn công tế bào lạ và tăng cường sản xuất protein CD47.
Tấn công đền thờ Hồi giáo ở Nigeria: 50 người đã tử vong, 60 người bị bắt cóc
Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đến bằng xe máy, nổ súng vào bên trong đền thờ tại cộng đồng hẻo lánh Unguwan Mantau rồi tấn công sang tiếp các căn nhà lân cận.
Trí tuệ Nhân tạo làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân Australia
Chuyên gia cho rằng Trí tuệ Nhân tạo đang làm thay đổi cách người Australia mua sắm khi họ dần từ bỏ việc tự mình lựa chọn trong số hàng loạt kết quả tìm kiếm và để AI đảm nhận phần việc đó.
Nga: Động đất độ lớn 5,3 ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka
Ngày 20/8, trận động đất độ lớn 5,3 đã xảy ra ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 33km, cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 160km.
Tai nạn xe buýt tại Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng lên 76 người
Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe buýt đã đâm vào một xe máy và một xe tải chở nhiên liệu, gây hỏa hoạn. Hình ảnh hiện trường cho thấy khung xe buýt cháy rụi nằm trên đường.
Nguyên tố Lithium mở hy vọng mới cho điều trị bệnh Alzheimer
Nghiên cứu thử nghiệm trên chuột cho thấy bổ sung lithium orotate giúp ngăn chặn sự hình thành hai loại protein trong não - đặc trưng của căn bệnh Alzheimer, viêm thần kinh và thoái hóa myelin - tức là toàn bộ cơ chế dẫn đến suy giảm nhận thức.
Quy tắc chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả mang tên 1-2-3
Phương pháp này bao gồm ba bước cơ bản là làm sạch da bằng nước muối sinh lý, sử dụng toner giúp cân bằng độ pH và cuối cùng là đắp mặt nạ giàu dưỡng chất để tái tạo và cải thiện sức khỏe làn da.
Phản ứng nhanh khi gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước
Sáng 20/8, Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân (Thành phố Huế) cho biết, chính quyền vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể gà lôi trắng quý hiếm cho Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.
Đẩy mạnh đào tạo số: Đòn bẩy khởi nghiệp cho người khuyết tật
Tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là cơ hội thiết thực giúp thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.
Vì sao chúng ta không thể thực hiện đồng thời việc nuốt và thở?
Khi nuốt, nắp thanh quản đóng lại để thức ăn đi vào thực quản, ngăn không cho thức ăn rơi vào khí quản nên nếu vừa nuốt vừa thở, nắp thanh quản không thể đóng kín đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ bị sặc.
Ra mắt tiện ích đặt vé số trải nghiệm cung đường Việt Nam bằng tàu hỏa
Tính năng đặt vé tàu hỏa trên ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel vừa chính thức ra mắt được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho du khách khi đi du lịch bằng phương tiện đường sắt.
Mỹ sẽ kiểm tra các bài đăng trên mạng của người xin nhập cư
Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) sẽ mở rộng phạm vi thẩm tra, bao gồm việc kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội của người nộp đơn xin cư trú hoặc nhập quốc tịch.
Chính quyền Tổng thống Mỹ ra mắt tài khoản TikTok: Chiến lược truyền thông mới?
Bài đăng đầu tiên của Nhà Trắng ngày 19/8 là một đoạn video dài 27 giây, được chú thích bằng câu chào rộn ràng: “Nước Mỹ đã trở lại! Chào TikTok!”.
Nên lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp ngày Quốc khánh 2/9?
Việc chọn trang phục trong dịp Quốc khánh không chỉ mang yếu tố thời trang mà còn phản ánh ý thức tôn trọng và lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định tinh thần quốc gia mạnh mẽ trong từng cá nhân.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Afghanistan, hơn 50 người thiệt mạng
Vụ việc xảy ra khi một xe buýt chở người lao động nhập cư vừa trở về từ Iran đâm vào một xe tải và một xe máy.
Hơn 1.100 ca tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha
Nắng nóng gay gắt kéo dài 16 ngày qua ở Tây Ban Nha đã khiến hơn 1.100 ca tử vong, phản ánh tác động của biến đổi khí hậu và nhiệt độ cao.
Australia phát hiện "amip ăn não" trong nguồn nước sinh hoạt
Australia vừa phát hiện sự hiện diện của vi sinh vật nguy hiểm, được gọi là "amip ăn não" trong hệ thống cung cấp nước uống tại bang Queensland, làm dấy lên lo ngại về an toàn nguồn nước tại khu vực.
Ba Lan đột phá trong ứng dụng robot phẫu thuật thay khớp háng
Ba Lan trở thành quốc gia trong EU ứng dụng robot trong phẫu thuật thay khớp háng, nâng cao độ chính xác và giảm biến chứng cho bệnh nhân.
Những sai lầm khi tẩy da chết khiến da lão hóa sớm
Tẩy tế bào chết khi làn da đang gặp phải tình trạng mụn viêm, cháy nắng hoặc tổn thương là một hành động có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trung Quốc: Công ty mẹ "túi mù” tăng 204,4% doanh thu với thành công của Labubu
Báo cáo tài chính công bố ngày 19/8, Pop Mart ghi nhận mức tăng trưởng vượt mong đợi với lợi nhuận ròng tăng tới 396,5% và doanh thu tăng 204,4%, thành công chính từ dòng búp bê Labubu