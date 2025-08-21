Đời sống

Cựu chiến binh, người già, người trẻ cùng "cắm trại" chờ diễu binh diễu hành

Nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại khu vực ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học-Hàng Cháo, do gần quảng trường Ba Đình, dự kiến có nhiều khối diễu binh diễu hành qua.

Minh Anh
img-2798.jpg
Từ 11 giờ trưa 21/8, một lượng lớn người dân đã tập trung tại ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học-Hàng Cháo để chờ đón đoàn diễu binh diễu hành. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2700.jpg
Khu vực này dự kiến đón các khối nghi trượng, khối hồng kỳ, khối quân đội nước ngoài, quân dân tự vệ, công an, khối xe bánh lốp. Từ 11 giờ 30 phút, nhiều tuyến phố đã bị hạn chế phương tiện để sẵn sàng cho công tác hợp luyện diễu binh diễu hành. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2810.jpg
Ông Dương Văn Toàn từ Chương Mỹ, tuổi đã ngoài 70, là người lính mặt trận miền Nam và từng chiến đấu tại Quảng Trị chia sẻ vợ chông ông đã đến từ 11 giờ, sẵn sàng chờ đến tối muộn vì đây là sự kiện lớn của đời người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2679.jpg
Bà Trương Kim Thoa (80 tuổi) cùng hai người bạn kiêm hàng xóm từ phường Phương Liệt có mặt từ 8 giờ, vào viếng Lăng Bác, đi thăm thú các điểm lận cận. Đến 10 giờ, các bà đã yên vị trên đường Hùng Vương chờ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2737.jpg
Nhóm bạn trẻ từ Nam Định đi từ 5 giờ sáng, đến Hà Nội khoảng 8 giờ. "Chúng em rất hào hứng và sẵn sàng cho cuộc hợp luyện" diễu hành hôm nay. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2721.jpg
Các bạn mang theo nhiều phụ kiện hình dán, kẹp tóc và "một tinh thần thật đẹp để yêu nước." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2753.jpg
Thanh thiếu niên mang theo các loại phụ kiện để hưởng ứng A80. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2672.jpg
Càng đến đầu giờ chiều, người dân tụ tập càng đông. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2690.jpg
Các bé có lịch nghỉ học được cha mẹ cho đi xem hợp luyện diễu binh diễu hành. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2667.jpg
Người dân chuẩn bị sẵn thảm trải, ghế, áo mưa, đồ ăn nước uống để "cắm trại" giữ chỗ đẹp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-2705.jpg
Hai bạn trẻ chơi Uno chờ đến "giờ G." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Vietnam+)
#diễu binh #diễu hành #người dân Hà Nội #lễ lớn #đội tuyển #cắm trại #kỷ niệm #Cựu chiến binh #giữ chỗ #ngã tư Hùng Vương #Hùng Vương #Nguyễn Thái Học #Hàng Cháo
