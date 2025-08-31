Hành trình 80 năm phát triển: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu trong 80 năm qua là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, tầm nhìn và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là kết quả của tinh thần vươn lên mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 80 năm kể từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Từ một dân tộc thuộc địa bị thực dân Pháp đô hộ, đất nước bị chia cắt, kinh tế nghèo nàn, Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ, những giai đoạn tái thiết đầy thử thách và công cuộc đổi mới toàn diện, mạnh mẽ để vươn lên thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có cơ đồ, vị thế, tiềm lực ngày càng cao trên trường quốc tế.

80 năm là hành trình đầy tự hào của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ đấu tranh giành chính quyền đến kháng chiến kiến quốc, từ giải phóng dân tộc đến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước.

Những thành quả đạt được không chỉ khẳng định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với điều kiện Việt Nam, mà còn tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và khát vọng vươn lên hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mở ra một kỷ nguyên mới

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, nền độc lập non trẻ lập tức bị đe dọa bởi cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp, buộc toàn dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm (1945 - 1954).

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son chói lọi, ghi dấu bản lĩnh kiên cường và trí tuệ quân dân Việt Nam, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve (21/71954), công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Giai đoạn sau 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu phương lớn, trong khi miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại sự can thiệp của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài hơn hai thập kỷ (1954-1975), kết thúc bằng chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới trong hòa bình.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, những năm đầu sau giải phóng, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: hậu quả chiến tranh nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, thiên tai, thù trong giặc ngoài, cùng với đó là cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung phù hợp trong điều kiện đất nước có chiến tranh, thậm chí trong điều kiện đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, do chậm điều chỉnh, chậm đổi mới bộc lộ hậu quả quan liêu, bao cấp, mệnh lệnh… khiến đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trong bối cảnh đó, từ thực tiễn cuộc sống và khát vọng phát triển, Đảng ta đã kiên định, chủ động đổi mới tư duy, khởi đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện tại Đại hội VI năm 1986.

Từ năm 1986 đến nay, đất nước ta đã trải qua gần bốn thập kỷ đổi mới, đất nước vươn lên mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, duy trì tăng trưởng liên tục, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Vị thế, tầm vóc và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Nhiều chỉ số phát triển được quốc tế ghi nhận, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, sau Đại hội XIII của Đảng (1/2021), Việt Nam xác định rõ khát vọng phát triển đất nước với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, xung đột địa - chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số hay an ninh phi truyền thống…, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thể chế và đổi mới sáng tạo. Vị thế, tầm vóc và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định rằng: sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết, kiên cường của nhân dân và bản lĩnh tự lực, tự cường của cả dân tộc chính là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn và toàn diện của cách mạng Việt Nam.

Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để đất nước ta tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh, bền vững và khát vọng vươn lên trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao, nhân dân hạnh phúc

Từ thực tiễn lịch sử của dân tộc văn hiến, con Lạc cháu Hồng; của khát vọng huyền thoại Thánh Gióng-Phù Đổng Thiên Vương, trước yêu cầu phát triển và khát vọng vươn lên của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu tổng quát và tầm nhìn chiến lược cho sự nghiệp phát triển đất nước trong những thập niên tới.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc,” cũng khẳng định rõ chủ trương này. Đây là định hướng xuyên suốt, vừa mang tính chính trị-lý luận, vừa có cơ sở thực tiễn vững chắc, phản ánh khát vọng lớn lao của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn TH tiên phong trong thực hiện mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu trở thành Quốc gia phát triển về kinh tế, mà còn nhấn mạnh đặc trưng “xã hội chủ nghĩa” - đó là phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mô hình phát triển mà Việt Nam lựa chọn phải đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; giữa bảo vệ môi trường với bảo vệ chủ quyền, giữa hội nhập quốc tế với giữ gìn bản sắc dân tộc.

“Mục tiêu kép 100 năm” được xác định theo từng mốc thời gian: Đến năm 2030 - Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - Kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thuộc nhóm quốc gia tiên tiến ở châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đất nước ta đang triển khai đồng bộ nhiều định hướng lớn như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển; Đầu tư cho giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị-xã hội trong mọi tình huống.

Mô hình phát triển mà Việt Nam lựa chọn phải đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; giữa bảo vệ môi trường với bảo vệ chủ quyền, giữa hội nhập quốc tế với giữ gìn bản sắc dân tộc.

Có thể thấy, tầm nhìn phát triển của đất nước không đơn thuần là các chỉ số GDP hay thứ hạng quốc tế, mà là xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” nơi mà mọi người dân đều được sống trong hòa bình, an toàn, có cơ hội phát triển và đóng góp cho cộng đồng. “Hạnh phúc của nhân dân” trở thành giá trị trung tâm của mọi chính sách phát triển - Đó không chỉ là sự no đủ về vật chất, mà còn là sự hài lòng về môi trường sống, sự công bằng trong cơ hội, sự yên tâm về tương lai.

Việc xác định tầm nhìn chiến lược như vậy cho thấy Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy phát triển, cập nhật xu thế thời đại, tiếp thu tinh hoa nhân loại để đưa Việt Nam tiến xa, vững chắc trên con đường phát triển vì con người, vì tương lai dân tộc.

Đồng bộ các định hướng lớn: Chiến lược kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cần lựa chọn những chiến lược phát triển mang tính nền tảng, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, ba trụ cột chiến lược - kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững đang được xác định là động lực chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đất nước.

Kinh tế xanh, không chỉ là mô hình phát triển thân thiện với môi trường, mà còn là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao năng suất, giảm phát thải, tận dụng năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Với việc cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26, Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Điều này đòi hỏi cải cách mạnh mẽ về công nghệ, hạ tầng, sản xuất và tiêu dùng, đồng thời cũng mở ra cơ hội để Việt Nam bắt nhịp xu hướng đầu tư và thương mại toàn cầu mới.

Nông nghiệp chất lượng cao giúp nâng cao đời sông người dân. (Ảnh: TTXVN)

Chuyển đổi số, là chiến lược mang tính “xuyên suốt” trong mọi lĩnh vực - từ quản trị Nhà nước, giáo dục, y tế, đến sản xuất và dịch vụ. Đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển, tận dụng cơ hội “đi tắt đón đầu,” nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Việc hình thành Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số không chỉ giúp tăng hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công bằng, minh bạch, nhanh chóng - góp phần thúc đẩy công bằng xã hội và hạnh phúc của người dân.

Phát triển bền vững, về bản chất là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Việt Nam kiên định con đường phát triển không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; không bỏ qua công bằng xã hội vì lợi ích trước mắt. Tăng trưởng phải đi liền với nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội cho các vùng miền, nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển.

Ba trụ cột chiến lược: kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững đang được xác định là động lực chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đất nước.

Ba trụ cột này không tách rời, mà bổ trợ và củng cố lẫn nhau, tạo thành hệ giá trị phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn tới. Kinh tế xanh đặt ra yêu cầu đổi mới công nghệ, là động lực để chuyển đổi số sâu rộng; chuyển đổi số lại mở ra không gian mới cho kinh tế xanh phát triển hiệu quả hơn; cả hai cùng hướng đến phát triển bền vững - nơi tăng trưởng gắn với bao trùm và lâu dài.

Có thể thấy, nếu giai đoạn trước Việt Nam phát triển dựa trên khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và đầu tư công, thì trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, sáng tạo và tính bền vững sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu. Việc thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu cấp bách, mà còn là nền tảng tất yếu để đất nước ta đạt được mục tiêu lớn: Trở thành quốc gia phát triển, xã hội hài hòa, nhân dân hạnh phúc.

Chặng đường 80 năm - Gian lao và tự hào

Chặng đường 80 năm kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một hành trình vừa gian lao, thử thách, vừa rực rỡ niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là hành trình khẳng định khát vọng độc lập, tự do và ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính trên chặng đường đó, nhân dân ta đã không ngừng nỗ lực kiến thiết, đổi mới và phát triển đất nước bằng chính bàn tay, khối óc và tinh thần đoàn kết.

Từ những năm tháng kháng chiến chống thực dân, đế quốc khốc liệt; từ thời kỳ hậu chiến đầy khó khăn, đến giai đoạn đổi mới đầy quyết đoán và hiện nay là giai đoạn hội nhập sâu rộng, dân tộc Việt Nam đã không một lần lùi bước. Những gian lao mà đất nước phải vượt qua không làm mất đi bản lĩnh, trái lại càng khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần tự lực, tự cường, biến nghịch cảnh thành động lực vươn lên.

Việt Nam vững bước phát triển sau gần 40 năm Đổi mới. (Ảnh: TTXVN)

Tự hào bởi mỗi bước đi trên hành trình ấy đều ghi dấu sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ và sự đồng lòng, bền bỉ của toàn dân tộc. Tự hào vì từ một nước nghèo, bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Chặng đường ấy không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, mà tiếp tục mở ra một tương lai với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn. Đó là một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nơi mà nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc.

Con đường đúng đắn và sức mạnh nội sinh của dân tộc

Nhìn lại chặng đường 80 năm đã qua, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực chính là minh chứng rõ ràng nhất cho con đường phát triển đúng đắn mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên định nhưng luôn đổi mới, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn thử thách để giành độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và vị thế Quốc gia.

Thành tựu ấy không chỉ là những con số tăng trưởng, những công trình mang tầm vóc quốc gia, hay những chỉ số phát triển được quốc tế ghi nhận; mà còn là thành quả của sự đoàn kết vững bền của cả dân tộc - từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thế hệ đi trước đến lớp trẻ hôm nay. Mỗi người dân Việt Nam, bằng ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đã và đang góp phần làm nên một Việt Nam đổi mới từng ngày, phát triển từng bước, tự tin vững bước trên con đường tiến tới tương lai.

Chính sự gắn kết giữa “ý Đảng” với “lòng dân,” giữa tư duy chiến lược của lãnh đạo với hành động cụ thể từ cơ sở, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp - sức mạnh của một dân tộc có bề dày lịch sử hàng nghìn năm và khát vọng vươn lên mãnh liệt trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại trụ sở phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

80 năm nhìn lại, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vẻ vang - hành trình của một dân tộc quật cường, không cam chịu nô lệ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỗi chặng đường lịch sử, mỗi bước phát triển đều mang trong mình dấu ấn của sự hi sinh, ý chí, trí tuệ và khát vọng không ngừng vươn tới những giá trị cao đẹp: độc lập, tự do, hạnh phúc, hùng cường. Những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, tầm nhìn và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước; là kết quả của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Hun đúc niềm tự hào nâng cao vị thế quốc gia Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những bài học lịch sử đúc kết từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ mà đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững sẽ là trụ cột chiến lược; hạnh phúc và sự phồn vinh của nhân dân sẽ là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Với hành trang là những thành quả vững vàng trong 80 năm qua, với khát vọng phát triển mãnh liệt và sự đồng lòng của toàn dân tộc, Việt Nam chắc chắn sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên của trí tuệ, bản lĩnh, phát triển nhanh và bền vững-vững vàng trên con đường trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội)-tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước trở thành phương tiện đi lại hằng ngày của đông đảo người dân Thủ đô. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)