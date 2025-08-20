80 năm mùa Thu lịch sử: Nhìn lại chặng đường hào hùng, hun đúc khát vọng tương lai

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Ký ức 80 năm - Mùa Thu lịch sử.”

Sự kiện diễn ra vào 9 giờ 30 phút sáng 22/8 tại Trung tâm Báo chí Thủ đô (số 17 phố Điện Biên Phủ, Hà Nội) và được phát trực tiếp trên các nền tảng số của TTXVN và thành phố Hà Nội.

Buổi tọa đàm là dịp để nhìn lại, tri ân và lan tỏa những giá trị bất diệt của Cách mạng Tháng Tám - dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để tôn vinh bản lĩnh, khí phách và khát vọng vươn lên của người Hà Nội; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào, cùng nhau dựng xây Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tọa đàm vinh dự có sự tham gia của các diễn giả, khách mời uy tín: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia.

Ngoài ra, chương trình có sự hiện diện của các nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, đại diện cộng đồng sáng tạo và sinh viên tiêu biểu của Thủ đô.

Chia sẻ trước thềm tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự (đại diện đơn vị chủ trì) cho biết buổi tọa đàm không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng mà còn khẳng định sức sống của lịch sử trong đời sống hôm nay. Từ đó, hun đúc thêm niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Tọa đàm gồm 3 phần chính tương ứng với 3 chặng đường phát triển của Hà Nội, bao gồm: Hà Nội - trái tim của Cách mạng (các diễn giả cùng nhìn lại vai trò đặc biệt của Hà Nội trong Tổng khởi nghĩa 19/8, phân tích những quyết sách lịch sử thay đổi vận mệnh dân tộc, khẳng định bản lĩnh kiên cường của người Hà Nội trong Mùa thu lịch sử 1945); Thủ đô - Hồn thiêng văn hóa dân tộc (nhấn mạnh vai trò của Hà Nội như một trung tâm văn hóa ngàn đời, nơi kết tinh tinh hoa, hội tụ bản sắc Việt Nam); Sức trẻ Hà Nội - Di sản và khát vọng vươn mình (là điểm nhấn truyền cảm hứng, nêu bật vai trò của thế hệ trẻ Thủ đô trong việc kế thừa truyền thống, hiện thực hóa khát vọng phát triển thành phố sáng tạo, năng động).

Theo Ban Tổ chức, tọa đàm sẽ không dừng lại ở việc hồi tưởng, mà hướng tới việc đối thoại, kết nối, đưa ra những gợi mở để phát huy giá trị lịch sử-văn hóa, coi đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Với thông điệp “Từ ký ức hào hùng đến khát vọng tương lai,” tọa đàm “Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử” được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào và thôi thúc thế hệ trẻ viết tiếp trang sử vàng cho Hà Nội - trái tim của cả nước.../.

