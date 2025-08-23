"Việt Nam và Venezuela chia sẻ những giá trị cốt lõi về con đường cách mạng"

Dù cách xa nhau về địa lý, song Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng Bolivar của Venezuela gặp nhau ở những điểm tương đồng sâu sắc, đó là sức mạnh của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết quốc tế - hai ngọn đuốc đã thắp sáng niềm tin và phẩm giá cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Đây là chia sẻ của nhiều phóng viên, học giả tham dự buổi họp báo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức vào ngày 22/8 tại Thủ đô Caracas.

Sự kiện nhằm cung cấp cho báo chí và bạn bè Venezuela về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám cũng như thông tin cập nhật về những thành tựu của Việt Nam sau 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng kể từ cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh lịch sử thế giới là một chuỗi những câu chuyện về sự vùng lên mạnh mẽ của các dân tộc bị đô hộ, từ trong bóng tối của ách áp bức để giành lại quyền tự do.

Những cuộc cách mạng như Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng Bolivar của Venezuela không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là minh chứng hùng hồn cho một sự thật: Các dân tộc bị đô hộ hoàn toàn có thể tự mình đứng lên, giành lại quyền làm chủ vận mệnh.

Tại sự kiện, phóng viên và học giả đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 80 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, hội nhập quốc tế và những nội dung về mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Venezuela.

Đáng chú ý, bên cạnh việc đặt câu hỏi, nhiều phóng viên và học giả cũng đã chia sẻ nhiều thông tin, cảm nghĩ về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, ảnh hưởng của sự kiện này tới phong trào cách mạng thế giới cũng như sự tương đồng với Cách mạng Bolivar của Venezuela.

Theo phóng viên tờ Ultimas noticias, điểm tương đồng nổi bật giữa hai cuộc cách mạng là vai trò trung tâm của quần chúng nhân dân.

Tại Việt Nam, từ nông dân, công nhân đến trí thức đều tham gia vào cuộc kháng chiến, tạo nên sức mạnh toàn dân.

Những ngày tháng Tám sôi sục ở Thủ đô Hà Nội. Cách mạng tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Venezuela, tầng lớp lao động và người nghèo là lực lượng nòng cốt trong các phong trào xã hội, các tổ chức cộng đồng và các cuộc bầu cử dân chủ. Cả hai đều là những cuộc cách mạng “từ dưới lên,” nơi nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể kiến tạo lịch sử.

Trong khi đó, phóng viên tờ Correo del Orinoco nhận định rằng mặc dù bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau, song Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng Bolivar của Venezuela có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Cả hai cuộc cách mạng đều được xây dựng trên nền tảng của lòng yêu nước sâu sắc và khát vọng tự chủ mãnh liệt với mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, với sự công bằng và bình đẳng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo của hai nước đã đều nhận thức rằng để đạt được độc lập thực sự, cần phải giải quyết triệt để các vấn đề xã hội và kinh tế.

Liên quan đến quan hệ song phương, phóng viên Đài Truyền hình Globovision khẳng định Việt Nam có nhiều cơ sở để tin tưởng vào triển vọng hợp tác với Venezuela.

Với mong muốn, quyết tâm từ cả hai phía, sự năng động và đà phát triển kinh tế nhanh của Việt Nam, cùng với sự ổn định, phục hồi kinh tế thời gian qua của Venezuela, song song với đó là nhiều tiềm năng chưa được khai thác, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam-Venezuela chắc chắn sẽ tiếp tục khởi sắc và được nâng lên một tầm cao mới, tương xứng quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có, phục vụ lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai nước và hai khu vực./.

