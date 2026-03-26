Lạng Sơn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Chiều 26/3, Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 50 đại biểu.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bầu bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông Dương Xuân Huyên và Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu Trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông: Đinh Hữu Học, Đoàn Thanh Sơn và bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu 16 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân khu vực nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030; chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên.

Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, đây là kỳ họp mang dấu ấn mở đầu cho nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao, quyết tâm lớn và hành động thực chất hơn.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.Cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không chồng chéo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch khả thi, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu sinh năm 1969, dân tộc Tày, quê quán xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; trình độ: Cử nhân ngành Ngữ văn, Thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cao cấp Lý luận chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, dân tộc Kinh, quê quán xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An; trình độ: Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, Cao cấp Lý luận chính trị./.

Lạng Sơn: Đưa các nghị quyết của Đảng phát huy hiệu quả trong đời sống Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Lạng Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.