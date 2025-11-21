Thượng tá Vũ Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/11, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thay Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Thượng tá Vũ Thanh Tùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; quá trình công tác đã thể hiện được năng lực, trình độ, đã trực tiếp thụ lý, chỉ đạo điều tra các vụ án phức tạp, có quy mô lớn về tội phạm kinh tế...

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị mới, Thượng tá Vũ Thanh Tùng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, đổi mới, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trước mắt, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết tỉnh đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa quyết định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thượng tá Vũ Thanh Tùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ kế thừa, phát huy thành tích, bề dày truyền thống của Công an Lạng Sơn; thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Bản thân tôi sẽ giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cùng với tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ trong toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao," Thượng tá Vũ Thanh Tùng cam kết.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1984, quê quán ở thành phố Hải Phòng; trình độ: thạc sỹ Cảnh sát nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, Thượng tá Vũ Thanh Tùng từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo phòng, thuộc Cục Cảnh sát kinh tế; từ tháng 9/2024 là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu./.

Thượng tá Cù Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Đồng chí Cù Quốc Thắng khẳng định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.