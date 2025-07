Công an tỉnh Quảng Ngãi tiên phong đổi mới tư duy, phương pháp quản trị an ninh

Ngày 30/7, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 22 đồng chí.

Đại tá Hồ Song Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá.” Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đơn vị thực hiện nhất quán quan điểm “an ninh chủ động,” “an ninh toàn diện và phát triển,” bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; triển khai hiệu quả, chủ động công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Đoàn chủ trì điều hành Đại hội. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Công an tỉnh đổi mới công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy tốt vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung đột phá về công tác pháp chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Cùng với đó, Công an tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi toàn diện trạng thái làm việc theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra; từng bước xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, góp phần giữ vững bình yên, đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững.

Tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập trung lãnh đạo toàn lực lượng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản trị an ninh trong tình hình mới.

Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tôn giáo.

Công an tỉnh cần đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tiên phong thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí ra mắt Đại hội. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm các nguy cơ, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tăng cường bảo vệ an ninh các lĩnh vực then chốt, quản lý chặt địa bàn, đấu tranh mạnh với tội phạm, nhất là tội phạm mạng, ma túy, tham nhũng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn nhấn mạnh việc sáp nhập lực lượng Công an hai tỉnh không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển hóa chiến lược, đặt ra yêu cầu mới về tư duy lãnh đạo, tổ chức lực lượng, phương thức phục vụ nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.

