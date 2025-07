Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư Dự án sản xuất ray đường sắt 10.000 tỷ đồng

Ngày 29/7, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã ký Quyết định số 53 QĐ-BQL chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và chấp thuận nhà đầu tư Công ty cổ phần ray thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất có quy mô 14,79ha. Công suất thiết kế 700.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 3.800 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn huy động. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian từ quý 3 năm 2025 đến quý 2 năm 2026. Thi công xây dựng cơ bản, hoàn thành đưa vào khai thác quý 3 năm 2026 đến quý 3 năm 2028.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư dự án tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan bộ, ngành; tổ chức triển khai lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, các thủ tục về môi trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo an ninh quốc phòng trong quá trình xây dựng dự án; đảm bảo phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh.

Các đơn vị chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương (xã Vạn Tường), các sở, ngành có liên quan của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư có liên quan theo đúng các quy định.

Trước đó ngày 9/2/2025 trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, phục vụ các dự án đường sắt, đặc biệt dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lương Kim Sơn cho rằng, dự án khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu thép ray đường sắt cho các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tới như: Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, hệ thống đường sắt đô thị và nhiều dự án quan trọng khác./.

