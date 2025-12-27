TP. Hồ Chí Minh: Điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên trên đường Lê Đình Cẩn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn. (Nguồn: CATP. HCM)

Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 27/12, người dân sống tại khu vực này nghe thấy tiếng kêu cứu hoảng hốt từ một người phụ nữ. Khi chạy đến hỗ trợ, họ phát hiện con trai của người phụ nữ này đã tử vong bên trong nhà. Sự việc lập tức được trình báo tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Khu vực xung quanh căn nhà nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết, đồng thời tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan nhằm xác định nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Q., khoảng 31 tuổi. Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình anh Q. có 4 thành viên cùng sinh sống tại đây, riêng anh Q. vẫn chưa lập gia đình. Một chi tiết được nhiều người dân lưu ý là gia đình nạn nhân sống khá khép kín, ít khi giao lưu hay tiếp xúc với những người xung quanh. Sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người trong khu vực tỏ ra vô cùng bất ngờ và thương xót.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể của nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y, tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong. Thông tin cụ thể sẽ tiếp tục được cập nhật khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an./.