Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật xe làm 9 người chết ở Lào Cai

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 27/12, tại Km 34+800 đường nối Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết, 9 người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ôtô khách mang biển số 29B-614.06, loại xe 29 chỗ (thuộc đơn vị kinh doanh vận tải Công ty Trách nhiệm và Du lịch Đức Linh Anh) do ông Đỗ Đăng Thịnh (sinh năm 1960, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển.

Trên xe chở Đoàn thiện nguyện gồm 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Hậu quả khiến 8 người chết tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện, 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có 2 người bị xây xước nhẹ còn tỉnh táo).

Nguyên nhân sơ bộ do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc.

Tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, chị Lý Thị Máy, thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai bàng hoàng kể lại: "Tôi không nhớ lúc đó mấy giờ, nhưng chỉ thấy tiếng kêu rất to, xe chạy từ trên dốc xuống rất nhanh, xong nhìn thấy con đang chơi ngoài sân, tôi chạy vội đến ôm con vào trong nhà. Sau đó, hai vợ chồng tôi là người đầu tiên gọi cho công an báo có tai nạn ở gần nhà. Khi báo công an xong, vợ chồng tôi chạy ra ngoài hiện trường thấy có 2 nạn nhân bị hất văng ra ngoài và đã tử vong; vợ chồng tôi cùng bà con lấy chiếu và khiêng ra lề đường."

Hậu quả vụ lật xe khiến chiếc xe ôtô bị biến dạng. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Cô giáo Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai chia sẻ đoàn thiện nguyện đến từ Hà Nội và xuất phát từ 1 giờ sáng 27/12.

Đến 7 giờ kém 15 phút, Đoàn bắt đầu di chuyển từ xã Hạnh Phúc lên trên trường. Theo lịch trình, các bạn ấy lên điểm trường thôn Tà Ghênh có 150 học sinh, khoảng 9 giờ 30 phút, các bạn sẽ lên đến nơi rồi nấu ăn và tặng quà cho các cháu. Nhưng đang trên đường di chuyển thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn khi điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu; điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tôi đã trực tiếp chỉ đạo ngay Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu cử 2 kíp cùng lực lượng tối đa về phương tiện, trang thiết bị, thuốc men xuống hiện trường để sơ cứu các nạn nhân.

Sau đó, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa số 3, Bệnh viện Đa khoa số 1 của tỉnh, cùng các kíp đưa nhân lực và ôtô tiếp tục hỗ trợ. Đồng thời, Sở yêu cầu thành lập ngay trung tâm cấp cứu với đảm bảo nhân lực tại chỗ. Đối với 9 người bị thương được các y, bác sỹ khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời; huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc và dịch truyền phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị bệnh nhân.

Hiện trường vụ tại nạn. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Nhiều nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương như chấn thương ngực kín, vết thương vùng đầu, đa chấn thương cẳng chân trái, 1 nạn nhân chấn thương sọ não, hôn mê.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, 9 người bị thương được di chuyển ra khỏi địa bàn, trong đó có 8 người được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, 1 người chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng với lực lượng công an trong tỉnh Lào Cai cùng với lực lượng địa phương, khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mặt khác, khoanh vùng nguy hiểm, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông.

Trong ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công văn hỏa tốc số về việc khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời, tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ngay khi có kết quả.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương; bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và các tuyến đường có nguy cơ cao; kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn; ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

Lào Cai: Lật xe chở người đi từ thiện, 9 người tử vong Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng 27/12, tại km35, tuyến Quốc lộ 174 (nối Quốc lộ 32), thuộc địa phận xã Phình Hồ.