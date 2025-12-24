Khánh Hòa: Cho phép xe lưu thông có điều kiện đoạn qua đèo Khánh Lê

Sáng 24/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành thông báo cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê (đoạn thuộc Quốc lộ 27C) đi qua xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu từ sáng 24/12, cho phép người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn; xe ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Tất cả phương tiện lưu thông trong khung giờ từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau và các phương tiện có trọng tải từ 5 tấn trở lên, xe ôtô chở người trên 16 chỗ chủ động lựa chọn lưu thông theo tuyến Quốc lộ 27 và các tuyến đường phù hợp khác để đi từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Để người dân và chủ các phương tiện được biết cụ thể thông tin này, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo rộng rãi đến các đơn vị có liên quan và người dân địa phương được biết để tham gia lưu thông trên Quốc lộ 27C đúng thời gian và điều kiện cho phép; thông tin đến lực lượng chức năng hỗ trợ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 27C tuân thủ theo yêu cầu.

Để đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt khi qua đèo Khánh Lê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đơn vị bảo trì đường bộ là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa tiếp tục dọn dẹp đất đá, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên một số đoạn tuyến.

Đồng thời tăng cường kiểm tra mức độ an toàn tại những điểm sau khi đã xử lý xong sạt lở; chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân và các phương tiện tham gia lưu thông chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực còn đang sửa chữa./.

