Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê

Chiều tối 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tập trung nhân lực và thiết bị để thông tuyến trên đèo Khánh Lê một cách nhanh nhất.

Trong quá trình thi công khắc phục sạt lở phải tuyệt đối chú ý an toàn cho lực lượng tham gia. Việc thi công cần có phương án gia cố mái taluy âm và taluy dương đảm bảo chắc chắn.

Trước khi thông xe trên tuyến đèo Khánh Lê, các đơn vị chuyên môn liên quan cần rà soát thật kỹ các điểm khác có nguy cơ sạt lở. Chỉ cho phép người dân và các phương tiện lưu thông khi đảm bảo an toàn...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Về lâu dài, để khắc phục tình trạng thường xuyên xảy ra sạt lở trên đèo Khánh Lê, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, đề xuất và báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương án thi công tuyến cao tốc nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng. Hiện nay, Chính phủ có chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên và duyên hải miền Trung...

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê thời tiết có mưa rất to. Trên đèo vẫn phát sinh thêm các điểm sạt lở mới, khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường ước hàng trăm m3.

Lực lượng chức năng của xã Nam Khánh Vĩnh đã tổ chức chốt chặn 24/24 giờ cách khu vực sạt lở khoảng 2km; tuyệt đối không cho người và phương tiện di chuyển về phía đèo Khánh Lê.

Theo ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa (đơn vị đang thi công khắc phục sạt lở), hiện vẫn còn 7 điểm sạt lở. Thời tiết tại khu vực đèo Khánh Lê trong ngày 18/11 mưa liên tục nên gặp rất nhiều khó khăn trong thi công.

Bên cạnh đó, một số vị trí có các tảng đá lớn phía trên cao rất dễ tiếp tục sạt trượt rơi xuống mặt đường. Đơn vị thi công đã huy động hàng chục thiết bị để thu dọn đất đá sạt lở xuống mặt đường.

Trước đó, ngày 16/11 mưa lớn đã khiến khu vực đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở đất đá. Chiếc xe khách chở theo 32 người gặp tai nạn khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Sự cố sạt lở đèo Khánh Lê khiến giao thông trên tuyến từ tỉnh Khánh Hòa đi tỉnh Lâm Đồng và ngược lại bị "tê liệt" từ ngày 16/11 đến nay./.

Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: 15 người bị thương đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Lê Vũ Chương thông tin hiện 15 trường hợp bị thương trong vụ sạt lở đều trong tình trạng ổn định, tỉnh táo, nhiều ca nhẹ có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.