Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: 15 người bị thương đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo

Sáng 18/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê (xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 5 triệu đồng; Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi và hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Ông Nghiêm Xuân Thành hỏi thăm tình hình sức khỏe từng nạn nhân, động viên họ giữ tinh thần ổn định, phối hợp với đội ngũ y, bác sỹ để điều trị, sớm phục hồi, xuất viện và trở lại cuộc sống thường ngày.

Ông cũng lưu ý các y, bác sĩ và đơn vị có mặt trong đoàn công tác ưu tiên tối đa nguồn lực cứu chữa, đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân; tiếp tục thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời người bị nạn và thân nhân người tử vong trong vụ sạt lở.

Ông đánh giá cao tinh thần làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đã kịp thời có mặt tại hiện trường để ứng cứu và đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã trao phần quà hỗ trợ của Thường trực Tỉnh ủy cho tập thể Bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Lê Vũ Chương thông tin hiện 15 trường hợp bị thương trong vụ sạt lở đều trong tình trạng ổn định, tỉnh táo; nhiều ca nhẹ có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Ngay khi nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã chuẩn bị vật tư y tế, nhân lực và điều động các xe cấp cứu ứng trực tại hiện trường, đưa bệnh nhân về bệnh viện sớm. Các y, bác sỹ làm việc không quản thời gian, cấp cứu, điều trị nhanh, với mục tiêu đảm bảo cho bệnh nhân sớm hồi phục.

Bị gãy xương cánh tay trái và chấn thương vùng cổ, chị Trương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) hiện đang được điều trị giảm sưng, các vết thương đã tạm ổn định.

Dự kiến trong 1-2 ngày tới, chị sẽ được phẫu thuật nối xương. Do đường giao thông đang bị chia cắt nên đến sáng 18/11, chị và nhiều nạn nhân khác vẫn chưa có người thân vào thăm, mọi việc chăm sóc, ăn uống đều được đội ngũ y tế của bệnh viện hỗ trợ chu đáo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên và chỉ đạo công tác điều trị cho người bị nạn trong vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) và đèo Khánh Sơn (xã Cam Nam).

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin vụ sạt lở đất tại đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 19 người được đưa vào viện điều trị (trong đó 4 người bị thương nhẹ đã xuất viện), 8 người được đưa về nhà chờ của hãng xe.

Vụ sạt lở đèo Khánh Sơn có 1 người bị thương, 1 người tử vong và 1 người mất tích. Đến nay, công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân đã hoàn thành; các cơ quan chức năng vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích./.

