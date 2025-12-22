Ngày đầu thông xe cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Đường thông thoáng

Đúng 9 giờ ngày 22/12, các nút giao IC2 tại phường Hưng Phú và IC5 tại xã Vị Thủy (thành phố Cần Thơ) đã chính thức được mở để cho phép xe ôtô lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang.

Trong ngày đầu tiên đưa vào khai thác, tuyến chính dài gần 38 km cùng hai điểm ra vào cao tốc đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối. Dù lượng phương tiện di chuyển trong những giờ đầu còn khá thưa thớt, nhưng sự hiện diện của trục đường hiện đại đã mang lại tâm lý phấn khởi cho đội ngũ tài xế và người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đảm bảo vận hành nhịp nhàng, tại các điểm ra vào cao tốc ở hai nút giao IC2 và IC5, đơn vị quản lý đã bố trí đầy đủ lực lượng nhân viên hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện.

Trên suốt tuyến cao tốc, chủ đầu tư phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng chạy dọc tuyến để tuần tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tại một số đoạn tuyến, các đơn vị thi công vẫn đang tranh thủ hoàn tất những công đoạn vệ sinh mặt đường cuối cùng để đảm bảo mỹ quan và chất lượng khai thác tốt nhất.

Theo thông tin từ cán bộ phụ trách điều tiết giao thông trên tuyến, trong một tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ khi chính thức mở rào, có khoảng 50 phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên, lưu lượng này đã tăng dần theo thời gian. Sau 5 tiếng đầu tiên, thống kê bình quân mỗi giờ có khoảng 100 đến 120 xe ôtô ra vào cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang; trong đó, phần lớn là các phương tiện mang biển kiểm soát thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Nút giao IC5 tại xã Vị Thủy (thành phố Cần Thơ) kết nối cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang với hệ thống giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện ra vào tuyến. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Do đoạn từ nút giao IC5 đến Cà Mau vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, tại nút giao IC5-điểm giao cắt giữa cao tốc với Quốc lộ 61, đơn vị quản lý yêu cầu tất cả các phương tiện di chuyển từ hướng Cần Thơ xuống phải thực hiện rẽ phải để thoát ra Quốc lộ 61 thay vì chạy thẳng. Việc hướng dẫn này nhằm giúp tài xế đi đúng lộ trình về các hướng khác và tránh đi vào các đoạn chưa đủ điều kiện khai thác.

Theo anh Vũ, Cán bộ phụ trách hướng dẫn phương tiện tại nút giao IC5, việc lượng xe ngày đầu còn thưa thớt có thể do đường mới đưa vào khai thác nên nhiều người dân chưa kịp nắm bắt thông tin, đồng thời do toàn tuyến cao tốc về đến Cà Mau chưa thông xe hoàn toàn nên các tài xế đường dài vẫn còn tâm lý quan sát.

Vừa hoàn thành chặng đường di chuyển từ nút giao IC2 về đến nút giao IC5, anh Nguyễn Tấn Khương (43 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) bày tỏ sự hài lòng về chất lượng công trình. Anh Khương cho biết bản thân lần đầu tiên lái xe trên cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và thấy mặt đường rất đẹp, thông thoáng, xe chạy ổn định.

Theo tính toán, lộ trình từ vòng xoay Cảng Cái Cui đi theo đường dẫn vào nút giao IC2 rồi lên cao tốc về đến IC5 chỉ mất khoảng 30 phút cho quãng đường gần 40 km. Với tần suất mỗi tuần chạy xe tải 10 tấn chở thức ăn thủy sản từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau khoảng 4 đến 5 lần, anh Khương tin rằng khi toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thông xe hoàn toàn, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn được từ 1 đến 1,5 giờ so với việc phải đi Quốc lộ 1 hay tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp như hiện nay.

Đặc biệt, về mặt kinh tế, anh Khương ước tính mỗi chuyến đi sẽ tiết kiệm được từ 200.000 đến 300.000 đồng tiền nhiên liệu nhờ lộ trình thông thoáng, không gặp cảnh kẹt xe.

Điểm đầu tuyến cao tốc Cần Thơ tại nút giao IC2, phương Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Cùng chung quan điểm này, anh Huỳnh Minh Tuấn (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cũng đã quyết định lái xe cá nhân trải nghiệm cung đường mới ngay trong sáng 22/12. Anh Tuấn cho biết, khi cao tốc chính thức cho phương tiện lưu thông, tin tưởng rằng khi toàn tuyến về đến Cà Mau hoàn thiện, thời gian đi lại giữa các tỉnh miền Tây sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tuy nhiên, một số đơn vị vận tải và tài xế cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập hiện hữu trong ngày đầu thông xe. Hiện chỉ có điểm đầu (IC2) và điểm cuối (IC5) để ra vào cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang. Còn đoạn tuyến nối hơn 7 km từ điểm giao giữa Quốc lộ 1 với Quốc lộ 61C đến nút giao IC2 chưa thông, nút giao IC3 (với Quốc lộ 1), IC4 (với cao tốc trục ngang Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Quốc lộ 61) nằm trên đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang chưa hoàn thành nên khá bất tiện vì phải di chuyển xa, mất thời gian để cho xe vào cao tốc này.

Bên cạnh đó, các nút giao quan trọng khác như IC3 (giao với Quốc lộ 1) và IC4 (giao với cao tốc trục ngang và Quốc lộ 61) nằm trên đoạn này vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến các phương tiện phải di chuyển đường vòng khá xa để tiếp cận được cao tốc, gây tốn thêm thời gian trong giai đoạn đầu khai thác.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng chiều dài gần 111 km với quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 17m và tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Hậu Giang, Cà Mau; trong đó, có một phần đi qua Kiên Giang và Bạc Liêu.

Giai đoạn một của dự án được chia thành hai dự án thành phần chính: đoạn Cần Thơ-Hậu Giang dài 37,65 km với tổng vốn đầu tư hơn 10.300 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang-Cà Mau dài hơn 73 km với mức vốn hơn 17.150 tỷ đồng.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, sáng 22/12. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sau khi đoạn Cần Thơ-Hậu Giang đưa vào khai thác từ ngày 22/12, đoạn còn lại từ Hậu Giang về đến Cà Mau sẽ chính thức thông xe vào ngày 31/12 tới đây. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đơn vị đang nỗ lực tối đa để đảm bảo toàn bộ dự án sẽ phục vụ người dân ngay trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Khi hệ thống cao tốc này được vận hành đồng bộ, thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau dự kiến chỉ còn khoảng 3,5 đến 4 giờ, giảm phân nửa thời gian so với lộ trình đi theo Quốc lộ 1 hiện tại.

Sự hình thành của trục cao tốc Cần Thơ-Cà Mau không chỉ là lời giải cho bài toán giao thông trọng điểm của vùng Đông bằng sông Cửu Long mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế vô cùng lớn.

Dự án sẽ góp phần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, giảm chi phí logistics cho các mặt hàng nông, thủy sản thế mạnh của khu vực, đồng thời thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị dọc tuyến.

Với những kết quả khả quan về trật tự an toàn trong ngày đầu thông xe, tuyến cao tốc hứa hẹn sẽ sớm trở thành mạch máu giao thông huyết mạch, mang lại cuộc sống ấm no và phồn vinh hơn cho người dân miền Tây./.

