Hạ thủy tàu chở hàng lớn nhất do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới

Sáng nay (ngày 24/12), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu vừa tổ chức hạ thủy tàu chở hàng 65.000 tấn số 2-Trường Minh 02 cho chủ tàu là Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.

Theo đó, tàu có trọng tải 65.000 tấn, chiều dài 199,99m; chiều rộng lớn nhất 32,26m; mớn nước thiết kế 11,3m. Tàu được thiết kế bởi liên doanh Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (VISEC) và BLUETECH, nhà máy thi công dưới sự giám sát và phân cấp của cơ quan đăng kiểm NK (Nhật Bản) và Đăng kiểm Việt Nam.

“Việc đóng thành công tàu hàng 65.000 tấn là minh chứng khẳng định sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động Công ty Đóng tàu Nam Triệu nói riêng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nói chung đang từng bước ổn định, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp tái cơ cấu,” ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đóng tàu Nam Triệu khẳng định.

Theo ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc SBIC, tàu Trường Minh 02 là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, quá trình triển khai chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức thi công an toàn, đúng quy trình và hạ thủy thành công con tàu hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Đóng tàu Nam Triệu với các đơn vị tư vấn, giám sát, đăng kiểm và các đối tác liên quan.

Đánh giá với trọng tải 65.000 tấn, đây là con tàu hàng lớn nhất do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới cho đến thời điểm này, ông Hà cho rằng việc hạ thủy thành công con tàu hôm nay là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật và điều hành thi công của SBIC nói chung và Công ty Đóng tàu Nam Triệu nói riêng; thể hiện khả năng kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của cơ quan đăng kiểm quốc tế (NK), qua đó khẳng định uy tín và củng cố niềm tin của chủ tàu đối với doanh nghiệp.

“Trên hết, thành công của dự án là kết tinh của trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần lao động trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành đóng tàu Việt Nam. Việc đóng mới và hạ thủy thành công tàu Trường Minh 02 không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản phẩm cụ thể, mà còn góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn của tổng công ty trong việc từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng,” Tổng giám đốc SBIC khẳng định.

Sau lễ hạ thủy hôm nay, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, ông Hà đề nghị Công ty Đóng tàu Nam Triệu cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, tổ chức thi công hoàn thiện, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao con tàu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

“Ban điều hành SBIC sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của chủ tàu và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên,” ông Hà nói./.

