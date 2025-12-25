Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: Kỳ vọng mở "đường băng kinh tế" năm 2026

Dự án Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành vào năm 2026 không chỉ là một cột mốc kỹ thuật, mà là lời giải cho bài toán kìm hãm tăng trưởng của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam suốt nhiều thập kỷ.

Sau khi được đưa vào hoạt động, Sân bay Long Thành được ví như "đường băng" mới cho kinh tế khu vực Đông Nam bộ tăng tốc phát triển.

Từ siêu dự án thế kỷ

Trong nhiều năm qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) luôn hoạt động trong tình trạng vượt ngưỡng, dẫn đến những hệ lụy về chậm chuyến và quá tải hạ tầng kết nối. Sự xuất hiện của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, ngay lập tức sẽ mang lại hiệu quả "chia lửa" rõ rệt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, nằm trong nhóm các dự án sân bay lớn nhất thế giới, có vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới giao thông hàng không quốc gia và quốc tế.

Việc dự án đi vào hoạt động sẽ tạo bước chuyển căn bản trong năng lực kết nối quốc tế của Việt Nam, góp phần giảm tải cho Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời nâng tầm vị thế của vùng Đông Nam Bộ trên bản đồ hàng không toàn cầu. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư, công nghệ cao, logistics và các chuỗi giá trị toàn cầu.

“Đối với tỉnh Đồng Nai, Sân bay Long Thành được xác định là hạt nhân phát triển của Đô thị dịch vụ tổng hợp gắn với kinh tế hàng không, là một trong hai động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng phát triển đồng bộ hệ sinh thái dịch vụ hàng không-logistics-thương mại-du lịch, hình thành các trung tâm logistics, thương mại tự do và dịch vụ chất lượng cao, khai thác tối đa hiệu ứng lan tỏa của sân bay về đầu tư hạ tầng, đô thị hóa và gia tăng giá trị kinh tế. Đây là nội dung xuyên suốt đã được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới," Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.

Máy bay Boeing di chuyển vào sân đỗ sân bay Long Thành, chiều 15/12/2025. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tỉnh Đồng Nai là cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất của cả nước, nằm trong tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương-Đồng Nai đã từng xác lập trước khi hợp nhất

Theo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Đồng Nai trở thành trung tâm giao thương quốc tế với nền dịch vụ phát triển mạnh mẽ, hiện đại và toàn diện, có mối liên kết chặt chẽ liên tỉnh, vùng và quốc tế. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ quan trọng như logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, tài chính đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của tỉnh và vùng.

Tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển dựa trên 4 trụ cột, trong đó các trụ cột “Khu kinh tế sân bay - cửa ngõ giao thương của châu Á," “Trung tâm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hiện đại," “Trung tâm đô thị-dịch vụ du lịch." Điều này đặt ra ưu tiên phát triển trung tâm logistics hàng không, khu vực mậu dịch tự do, trung tâm hội nghị triển lãm, xúc tiến thương mại quốc tế, sẽ tạo ra đột phá, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thương mại dịch vụ.

Nhiệm vụ đột phá phát triển xác định: khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành với mô hình đô thị sân bay, sân bay Long Thành là vùng động lực mới cho phát triển đột phá của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 xác định cùng với Sân bay Long Thành, đô thị sân bay Long Thành giữ vai trò hạt nhân, kết nối logistics, thương mại tự do và dịch vụ hàng không quốc tế, có những lợi thế cạnh tranh vượt trội trong cấu trúc phát triển vùng.

Tỉnh Đồng Nai xác định sân bay Long Thành được đặt trong vị thế là một dự án vì lợi ích chung của Quốc gia và toàn vùng. Đồng thời là một phần quan trọng để thực hiện mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030: đưa Đồng Nai phát triển tăng trưởng cao, đóng góp xứng tầm trong khu vực và cả nước.

“Với những lợi thế và cụ thể hóa tầm nhìn phát triển đô thị khai thác hiệu quả sân bay quốc tế, học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị sân bay từ Changi (Singapore) hay Incheon (Hàn Quốc) đã chứng minh: thành phố sân bay chính là hình mẫu phát triển đô thị tương lai," Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long khẳng định.

Đến “đường băng kinh tế" năm 2026

Dự kiến đầu năm 2026, siêu dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đi vào vận hành giai đoạn 1. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông thuần túy, mà còn là "mắt xích" chiến lược giúp hóa giải cơn khát quá tải hàng không và tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tân, Trưởng Khoa quản trị-Kinh tế quốc tế (Trường Đại học Lạc Hồng) cho rằng với vai trò là trung tâm vận chuyển hàng không lớn nhất cả nước và là biểu tượng hội nhập quốc tế, Sân bay quốc tế Long Thành sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho tỉnh Đồng Nai và khu vực phía Nam.

Các dự án hạ tầng liên quan như cảng biển, trung tâm logistics, khu công nghiệp hiện đại sẽ tạo ra môi trường phát triển hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, từ đó gia tăng dòng vốn đầu tư dài hạn, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Đồng thời, với chính sách đầu tư, cơ chế thông thoáng và các hiệp định hợp tác sẽ thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp đa quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao vị thế toàn cầu của vùng phía Nam trong thời gian tới.

Cầu vượt, nút giao giữa tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành với Quốc lộ 51. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cũng theo nhận định của Tiến sỹ Nguyễn Văn Tân, Sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo ra một làn sóng phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh xung quanh, hình thành các trung tâm dịch vụ, logistics quy mô lớn và hệ sinh thái đầu tư đa dạng, hấp dẫn.

Các đô thị vệ tinh như Nhơn Trạch, Phú Mỹ… sẽ trở thành các cực phát triển mới, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, dịch vụ hậu cần, du lịch, góp phần nâng cao giá trị đất đai và mở rộng mô hình đa chiều hiện đại. Hệ thống logistics và trung tâm dịch vụ sẽ được hình thành theo các tiêu chuẩn quốc tế, canh tranh cao nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây chính là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư đa dạng, với khả năng sinh lời cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tạo ra hệ sinh thái đầu tư cạnh tranh, góp phần đưa khu vực phía Nam trở thành trung tâm kinh tế, đô thị năng động của Việt Nam.

Sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần đắt lực duy trì và nâng cao vai trò tỉnh Đồng Nai là trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng hải, đường thủy nội địa và đường hàng không, sự kết nối toàn diện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và mở rộng quy mô.

Các doanh nghiệp và các khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc phát triển hệ thống logistics, vận chuyển, cạnh tranh quốc tế, giúp thúc đẩy sản xuất, tăng xuất khẩu, giữ vững vai trò trung tâm công nghiệp của tỉnh trong chiến lược phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Với góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp tại Đồng Nai, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế xây dựng Sơn Quân nói rằng dự kiến khai thác thương mại từ giữa năm 2026, Sân bay Long Thành không chỉ là công trình hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước mà được kỳ vọng trở thành đòn bẩy chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Khi sân bay đi vào hoạt động, bài toán thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp-logistics-đô thị vệ tinh đang đứng trước những cơ hội bứt phá rõ nét. Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, quỹ đất công nghiệp lớn và định hướng phát triển các mô hình mới như khu thương mại tự do gắn với sân bay, Đồng Nai đang sở hữu nền tảng quan trọng để đón làn sóng đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn tới," Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế xây dựng Sơn Quân dự báo.

Đường băng số 1 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã hoàn thành và sẵn sàng đón chuyến bay chính thức đầu tiên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Cộng đồng doanh nghiệp phía Nam cho rằng “đường băng “kinh tế” của năm 2026 đã sẵn sàng, vấn đề còn lại là tốc độ triển khai hạ tầng kết nối, cải cách thủ tục và xây dựng cơ chế chính sách đủ sức cạnh tranh. Nếu được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, khu vực sân bay Long Thành hoàn toàn có thể trở thành cực tăng trưởng mới, sớm hiện thực hóa kỳ vọng về cơ hội kinh doanh, việc làm và phát triển bền vững ngay từ năm 2026.

"Sân bay quốc tế Long Thành không đơn thuần là một công trình bằng bê tông cốt thép; nó là minh chứng cho ý chí "không gì là không thể" như lời Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong các chuyến kiểm tra công trường. Hiệu quả của dự án vào năm 2026 sẽ không chỉ đo bằng số lượng hành khách, mà bằng việc chúng ta có thể kết nối đồng bộ được "bầu trời" với "mặt đất" hay không. Đó chính là "Bản lĩnh Việt Nam trước ngưỡng cửa 2026," Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế xây dựng Sơn Quân lạc quan nói./.

