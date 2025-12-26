Đèo Khánh Lê thông suốt, đèo Khánh Sơn vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Sau thời gian tạm đóng để khắc phục hậu quả mưa lũ, đoạn Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng đã được cho phép lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, các phương tiện tham gia giao thông được tổ chức theo khung giờ và điều kiện cụ thể nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, các điểm sạt lở lớn trên đèo Khánh Lê đã cơ bản được xử lý. Mặt đường được thu dọn, khôi phục trạng thái ban đầu tại nhiều đoạn tuyến.

Hệ thống biển báo, rào chắn và lực lượng điều tiết giao thông được bố trí tại các vị trí xung yếu.

Phương án tổ chức giao thông trên đèo Khánh Lê được áp dụng có kiểm soát. Các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn và xe ôtô chở từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Các phương tiện tải trọng lớn, xe khách trên 16 chỗ và phương tiện lưu thông ngoài khung giờ quy định được khuyến cáo di chuyển theo Quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác.

Theo ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đơn vị bảo trì đường), đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý đất đá sạt lở và sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường.

Công tác thi công được triển khai liên tục theo phương châm làm việc nhiều ca, nhiều kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm khôi phục giao thông trên tuyến. Các đơn vị vẫn tiếp tục gia cố taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí có nguy cơ sạt trượt.

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực trên tuyến, theo dõi diễn biến thời tiết và địa chất, kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại tỉnh lộ 9, tuyến đường độc đạo nối trung tâm tỉnh Khánh Hòa với khu vực miền núi các xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn hiện hữu.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 9 bị nước lũ khoét sâu vào nền đường, tạo thành các hàm ếch lớn sát mép vực. Một số vị trí mặt đường bị nứt gãy, thu hẹp làn xe. Đất đá từ taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để gia cố các điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Khánh Sơn.

Rào chắn, cọc tiêu, dây phản quang và biển cảnh báo đã được lắp đặt tại các vị trí xung yếu để cảnh báo từ xa cho người điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân và các tài xế khi lưu thông qua đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9 cần tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, tải trọng và phương án phân luồng.

Các phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe khách, cần hạn chế di chuyển vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, mưa lũ kéo dài đã khiến cho tuyến đèo Khánh Lê bị "tê liệt," buộc phải cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông lưu thông. Đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9) xuất hiện nhiều điểm sạt lở mái ta luy dương.

Tỉnh Khánh Hòa đã phải ban bố tình huống khẩn cấp để khắc phục sự cố sạt lở nêu trên./.

Khánh Hòa: Cho phép xe lưu thông có điều kiện đoạn qua đèo Khánh Lê Bắt đầu từ sáng 24/12, cho phép người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn; xe ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.