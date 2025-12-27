Hưng Yên: Khởi tố thêm 4 bị can liên quan sai phạm tại công trình kè Nguyên Hòa

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng," xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên cũ), Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố thêm 4 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Quang Hưng); Trần Trịnh Trọng (Chuyên viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1, nguyên là chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cùng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng."

Đồng thời, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi) và Nguyễn Đức Thuận (nguyên điều hành Hạt quản lý đê huyện Phù Cừ) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hồng và Trần Trịnh Trọng đã thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán đối với gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng Nguyễn Quang Huy với vai trò là Giám sát trưởng, Nguyễn Đức Thuận với vai trò điều hành Hạt quản lý đê sông đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao.

Trước đó, vào ngày 15/4 và ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng."

Cụ thể, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại Khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự đối với:

- Hoàng Ngọc Kim (sinh năm 1978, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, trước đây là Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão);

- Vũ Ngọc Sáng (sinh năm 1990, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là Giám sát viên Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi);

- Phạm Thái Sơn (sinh năm 1995, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hòa Nam.

Đến ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (sinh năm 1986, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều, Chi cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên) và Luyện Phúc Hưng (sinh năm 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Hưng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng."

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) xác định trong quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, Chi cục trưởng Chi Cục đê điều và phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên); Giám đốc Công ty quốc tế Hòa Nam, đơn vị thi công xây lắp cùng đơn vị tư vấn giám sát đã thông đồng, dàn xếp trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khống khối lượng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

