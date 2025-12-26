Hà Nội hoãn phiên xét xử đối tượng hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Sáng 26/12, Tòa án Nhân dân khu vực 2-Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, ở tại Chung cư Sky Central, số 176 phố Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Thành là đối tượng đã hành hung một người phụ nữ tại sảnh thang máy của khu Chung cư Sky Central hồi tháng 8 năm nay, gây sự chú ý và bất bình trong dư luận xã hội.

Bị cáo Thành đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Chí Thành có đơn xin hoãn phiên tòa. Xét thấy phiên tòa mới mở lần đầu, mặc khác cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Thành có người bào chữa tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã đồng ý cho hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 7/1/2026 tới.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2-Hà Nội, do có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận giữa chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1997, cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral với Đặng Chí Thành) và chị Ngô Thúy An (sinh năm 1995, vợ Thành) nên Thành tìm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 9/8/2025, Thành gặp chị T tại sảnh B1 Chung cư Sky Central nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị T không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy Sảnh B1. Do bức xúc vì bị coi thường và chị T không xin lỗi nên Thành đã chạy theo dùng chân, tay đánh chị T.

Sau đó, Thành tiếp tục chửi bới và đe dọa chị tại khu vực sảnh B1 (trước cửa thang máy) tòa nhà Chung cư Sky Central, nơi có đông dân cư qua lại, gây mất trật tự, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội. Sau đó, hành vi thô bạo và gây rối của Thành lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên Thành bức xúc, muốn gặp lại chị T để nói chuyện.

Thành khai đã chửi bới và đe dọa chị T là do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của chị T./.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Công an Hà Nội đã bắt giữ Đ.C.T (sinh năm 1994) để điều tra hành vi hành hung dã man gây thương tích cho một phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Sky Central, phường Phương Liệt vào tối 9/8.