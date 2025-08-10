Hà Nội: Bắt giữ đối tượng hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Ngày 10/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hành hung ở sảnh thang máy chung cư tại phường Phương Liệt, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T (sinh năm 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), là đối tượng hành hung chị T về trụ sở làm việc.

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo từ chị N.T (sinh năm 1997, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám tại bệnh viện.

Lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Đến 10 giờ ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T (sinh năm 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), là đối tượng hành hung chị T về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định gia đình Đ.C.T và gia đình chị N.T có xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Tối 9/8, Đ.C.T nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 của chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đ.C.T yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã ra tay hành hung chị T. Sau đó, mọi người xung quanh đến can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Hiện, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xem xét xử lý đối tượng Đ.C.T theo quy định pháp luật./.

