Quảng Ninh: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 400kg lòng lợn đã bốc mùi

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc/Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư Lệnh Bộ đội biên phòng), Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII) vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn là gần 400kg lòng lợn đã bốc mùi.

Cụ thể, hồi 19 giờ 50 phút ngày 25/12, tại khu vực đường Mạc Đĩnh Chi, khu phố 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng trên đã phối hợp, phát hiện xe bán tải 14C-361.38, do Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1996, tại Khu phố 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) là tài xế, có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe dừng phương tiện lại để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao tải dứa, màu xám, xanh, bên trong mỗi bao có chứa 2 hộp giấy (mỗi hộp giấy có chứa 10kg lòng lợn sấy khô), chứa tổng trọng lượng 380kg lòng lợn sấy khô đã bốc mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đối với số hàng hóa trên.

Phạm Huy Hoàng khai nhận mượn xe của người thân và vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho 1 đối tượng không rõ tên từ khu vực bến xe Móng Cái đến đường Mạc Đĩnh Chi (địa điểm sẽ gọi điện và hướng dẫn sau) với giá là 500.000 đồng, khi đang di chuyển từ bến xe khách Móng Cái thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và các lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

