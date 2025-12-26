Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân, lấy trộm gần 1 tỷ đồng

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Đình Mai (sinh năm 1967, tạm trú tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Đình Mai khai nhận đã đến phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 23/12 và khảo sát các căn nhà trong khu vực chợ Hồng Ngự, sau đó chờ đến đêm khuya để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ ngày 24/12, Mai mang theo một số dụng cụ dùng để đi trộm cắp và đến một căn nhà thuộc khóm 4, phường Hồng Ngự.

Mai bẻ thanh sắt cửa sổ để đột nhập vào nhà, lấy trộm nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, các loại tiền mệnh giá khác, cùng nhiều vàng nữ trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an các xã, phường ở tỉnh An Giang đã bắt giữ Đỗ Đình Mai tại một nhà trọ ở ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang; tang vật thu giữ gồm 613 triệu đồng và nhiều nữ trang kim loại màu vàng.

Theo trình báo của bị hại, số tiền và nữ trang bị mất có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Mai có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào năm 2024 và lại tiếp tục phạm tội.

Ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

