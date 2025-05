Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản tại chùa Tam Chúc

Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có tại chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và các khu du lịch, lễ hội lớn tại các tỉnh lân cận.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 7 đối tượng gồm: Đinh Quốc Huy (sinh năm 1982, trú tại thôn 4, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1976) và Trần Thị Kim Oanh (sinh năm 1973),trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Sần Thiệu Xuân (sinh năm 1960, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 2002, trú tại thôn 9, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tại khu du lịch Tam Chúc trong ngày 17-18/5/2025 và khu du lịch Bái Đính, tỉnh Ninh Bình cùng một số lễ hội lớn, các trận bóng đá tại các tỉnh lân cận.

Trước đó, nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất tài sản trong quá trình chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng trên, thu giữ 319 điện thoại các loại, 2 xe ôtô, tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài sản khác với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể như: cảnh giới, trực tiếp trộm cắp, tẩu tán và tiêu thụ tài sản.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, nhóm đối tượng đã trộm cắp 319 chiếc điện thoại ở các lễ hội, các sân vận động diễn ra các trận bóng đá ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 45 chiếc điện thoại di động các loại và một số tài sản khác trong hai ngày 17 - 18/5/2025 của người dân và các phật tử về chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại khu du lịch Tam Chúc.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, làm ảnh hưởng đến quá trình chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương điều tra mở rộng và triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do trộm cắp.

Đồng thời thông báo đường dây nóng của Công an tỉnh để tiếp nhận trình báo và hỗ trợ nhân dân tìm lại tài sản bị mất./.

