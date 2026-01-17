Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán vũ khí quy mô lớn

Sáng 17/1, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài ở Thành phố và một số địa phương lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 bị can, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép nhiều loại vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.

Ngày 5/1, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời. Hoạt động chế tạo súng diễn ra đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng.

Đến năm 2024, đối tượng chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng để lắp ráp hoàn chỉnh, sau đó bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Huỳnh Vũ đã tiêu thụ số lượng lớn súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều người khác nhau.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã mời 20 đối tượng có liên quan làm việc, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.

Ban Chuyên án đồng thời khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng; thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng, dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và dao có tính sát thương cao.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang giám định bổ sung đối với 4 trường hợp để xem xét trách nhiệm hình sự, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật; khuyến cáo người dân không tiếp tay cho tội phạm và kịp thời tố giác khi phát hiện dấu hiệu vi phạm./.

Ngụy trang bán “dụng cụ thông bồn cầu” để mua bán vũ khí quân dụng trên mạng Qua đấu tranh trên không gian mạng, Công an Sơn La phát hiện đường dây mua bán vũ khí quân dụng ngụy trang dưới dạng “dụng cụ thông bồn cầu,” thu giữ nhiều súng và linh kiện nguy hiểm.