Triệt phá đường dây thịt dê Australia nhái làm từ thịt heo trị giá tới 10 tỷ đồng

Ngày 16/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, thu giữ lượng sản phẩm thịt các loại giả mạo được làm từ thịt heo với trị giá tương đương hàng thật lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Theo thông cáo báo chí của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng này đã phát hiện và đấu tranh xóa bỏ các tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm giả hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn.

Kho thực phẩm giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xát các cơ sở nghi vấn. Các địa điểm bị kiểm tra bao gồm một cơ sở chế biến thực phẩm tại ấp 29, xã Bà Điểm; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG ở phường Bình Trị Đông; và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực Phẩm Đại Lộc Phát tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cũng tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk – là những nơi tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả, cơ quan điều tra đã bắt giữ 08 đối tượng liên quan. Các đối tượng này, từ khoảng cuối năm 2024, đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 50 tấn hàng giả là các sản phẩm từ đà điểu, dê - bắp dê Australia, thịt nhím cắt lát, thịt nai. Tất cả đều được xác định là làm giả từ thịt heo. Số hàng giả này có trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận bất chính hàng tỷ đồng cho các đối tượng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Trần Thị Vạn Phước buôn bán hàng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)



Hoạt động của đường dây này bị đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vụ triệt phá một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trước thềm mùa lễ hội xuân và Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thực phẩm tăng cao, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân cần quan tâm hơn đến chất lượng thực phẩm, thay đổi thói quen chưa đảm bảo vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng. Người tiêu dùng nên chỉ sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong sản xuất hàng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng; cam kết không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; không sử dụng nguyên liệu có nguy cơ ô nhiễm. Các cơ sở cũng cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác truy xuất nguồn gốc, xử lý các hành vi vi phạm./.