Những dấu ấn 40 năm đổi mới ở thành phố biển Đà Nẵng

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ Đại hội VI (1986) đến nay đã tròn 40 năm.

Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng đã trở thành một đô thị lớn, kinh tế-xã hội phát triển, hạ tầng hiện đại, điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Dấu ấn về hạ tầng và diện mạo đô thị

Những ngày này, khắp phố phường Đà Nẵng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí hân hoan, phấn khởi tràn ngập trên khắp nẻo đường, từ trung tâm chính trị xã hội đến những bãi tắm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cùng các cây cầu biểu tượng qua sông Hàn; tuyến phố cổ Hội An đến phố thị Tam Kỳ, xã ven biển Núi Thành, Thăng An cho tới miền biên viễn Đắc Pring, A Vương, Nam Trà My.

Những người dân sinh sống lâu năm ở Đà Nẵng đều biết đến quá trình nỗ lực phát triển của thành phố trong 40 năm qua.

Đến công tác và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng từ giữa năm 1986, bà Lê Thị Mai Ngữ (phường Hải Châu) nhớ lại thời gia đình bà còn ở trên đường Bạch Đằng, thuộc quận Nhất, ngay bến phà phía Tây sông Hàn. Còn bên kia sông là quận Ba, ngày ấy chỉ là những dãy nhà tạm bợ, kéo dài ra tận cửa biển... Cuộc sống lúc đó quả thực còn nhiều khó khăn thiếu thốn và vất vả.

Từ ngày 1/1/1997, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được tách ra để tập trung phát triển các thế mạnh riêng. Điểm nhấn đổi mới về hạ tầng của Đà Nẵng là cầu Sông Hàn, chiếc cầu quay hiện đại, đẹp đẽ bắc qua sông Hàn đã chính thức khánh thành đầu năm 2000.

Sau cầu Sông Hàn, Đà Nẵng có thêm cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng… Mỗi cây cầu đều là một điểm nhấn kiến trúc, góp phần kết nối hạ tầng Đông-Tây, tạo nên thương hiệu "thành phố của những cây cầu."

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ diện mạo đô thị Đà Nẵng ngày càng phát triển với số lượng lớn đường phố, cầu bắc qua sông, khu dân cư mới… Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng được quy hoạch hướng ra biển. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thay đổi lớn nhất là Đà Nẵng ngày nay được quy hoạch, xây dựng theo định hướng nhìn ra biển. Một số tuyến đường ven biển và ven vịnh Đà Nẵng đã thực sự thành “ban công” ngắm biển dành cho người dân, du khách.

Đổi thay rõ nét nhất về diện mạo đô thị Đà Nẵng trong khoảng hơn hai thập niên trở lại đây là việc hình thành hai tuyến đường ven biển Liên Chiểu- Thuận Phước (nay là đường Nguyễn Tất Thành) và tuyến Sơn Trà-Điện Ngọc (nay là các đường Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa) đã giúp thành phố phát triển du lịch biển.

Diện mạo đô thị Đà Nẵng cũng thay đổi đáng kể dọc theo các bờ sông, điển hình là các tuyến đường ngày càng sầm uất, nhiều tòa cao ốc mọc lên hai bên bờ sông Hàn và sông Cẩm Lệ.

Từ ngày 1/7/2025, Quảng Nam và Đà Nẵng chính thức sáp nhập, trở thành thành phố Đà Nẵng mới, với tổng diện tích tự nhiên hơn 11.867km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam thông tin thành phố Đà Nẵng từ một đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương sẽ hình thành một hệ thống gồm 20 đô thị; là hệ sinh thái các đô thị đa dạng về loại hình, quy mô.

Có thể kể đến: Đô thị Du lịch-Di sản (Hội An-Duy Xuyên cũ); Đô thị Công nghiệp-Logistics-Cảng biển-Sân bay (Tam Kỳ-Núi Thành cũ); Đô thị mới Nam Hội An (Duy Xuyên-Thăng Bình cũ); Đô thị chuyên biệt về Giáo dục, Y tế.

Về cơ bản, đó là hệ thống đô thị đa cực, đa trung tâm; được dẫn dắt bởi các đô thị động lực (Đà Nẵng, Hội An), hình thành đô thị mới; vùng đô thị động lực phía Đông và hành lang đô thị hóa Đông-Tây theo các hành lang kết nối.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ đề xuất thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút, xúc tiến đầu tư cho các địa phương phía Nam; nghiên cứu mở rộng việc thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội để áp dụng cho địa bàn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; sớm triển khai công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là về giao thông như Đường sắt đô thị Đà Nẵng-Chu Lai, đường sắt tốc độ cao, tuyến giao thông nhánh nối cao tốc lên khu vực phía Tây.

Quyết sách đúng đắn tạo bệ phóng phát triển

Sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và cả nước còn rất khó khăn. Giai đoạn 1986-1990 là thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế quản lý thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ năm 1991 cơ chế quản lý mới phát huy tích cực.

Giai đoạn 1986-1997, kinh tế tăng trưởng liên tục, các lĩnh vực hóa-xã hội được tăng cường, đời sống của các tầng lớp dân cư được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị được củng cố.

Từ năm 1981-1996, kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,15%. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ra Nghị quyết tách thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (từ ngày 1/1/1997).

Các thiếu nữ đồng bào Cơ Tu (xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Giai đoạn 1997-2010, mức tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng nhanh hơn, đạt hơn 10%; thời kỳ 2010-2014, do suy thoái kinh tế chung, tốc độ tăng trưởng còn 9,72%/năm.

Một trong những “bệ phóng” đưa thành phố Đà Nẵng phát triển như ngày nay là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước."

Thực hiện Nghị quyết, cả thành phố trở thành một “đại công trường” với hàng loạt dự án du lịch ven biển được xây dựng, nhiều tuyến đường được đầu tư và những ngôi nhà cao tầng mọc lên giữa lòng đô thị.

Đến ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đã đặt ra kỳ vọng rất cao, với mục tiêu “Đến năm 2045, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.”

Nhờ đó, Đà Nẵng từng bước hình thành và khởi động những định hướng mới: Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, xây dựng Cảng Liên Chiểu, Trung tâm khởi nghiệp Quốc gia tại Đà Nẵng…

Đến nay, kinh tế thành phố Đà Nẵng đã hoàn toàn khôi phục sau đại dịch COVID-19 và đang phát triển bền vững.

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 64 nghìn tỷ đồng, vượt gần 25% dự toán; khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nêu rõ, thành công trên là nhờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nỗ lực đổi mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, nền nếp; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính; vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng./.

