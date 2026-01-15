TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Ngày 15/1, công ty sản xuất chip TSMC thông báo lợi nhuận ròng quý 4/2025 vượt mọi dự báo, cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo báo cáo, lợi nhuận ròng của TSMC trong quý 4/2025 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt 505,7 tỷ TWD (tương đương 16 tỷ USD).

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Chủ tịch TSMC CC Wei khẳng định công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới toàn cầu đồng thời tăng cường đầu tư tại thị trường nội địa, nhằm duy trì vị thế là nhà cung cấp công nghệ tin cậy trong nhiều năm tới.

Về kỹ thuật, TSMC đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet tiên tiến từ tháng trước.

Tuy nhiên, Giám đốc Tài chính Wendell Huang cảnh báo việc mở rộng quy mô cùng với lạm phát đang tạo ra áp lực lớn đối với chi phí sản xuất và ngân sách./.

TSMC sản xuất hàng loạt chip 2nm tiên tiến nhất thế giới TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.