Giải thưởng Âu Lạc trị giá 1 triệu USD vinh danh sản phẩm AI của người Việt

Chiều 12/1 tại Hà Nội, Liên minh AI Âu Lạc chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize năm đầu tiên. Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế-xã hội.

Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.

Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường Đại học/Đại học và đại diện cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc chia sẻ: "Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của Vietnam 2.0, phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, chúng ta không thể chỉ là một quốc gia sử dụng công nghệ, mà phải tự mình làm chủ công nghệ. Thông qua Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng công nghệ Việt cùng nhau phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần dấn thân, làm chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đưa Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến."

Ban tổ chức sẽ trao tặng 1 triệu USD cho sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ. Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng.

Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI.

Nhằm khơi dậy và khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ của người Việt, Âu Lạc Grand Prize mở rộng cơ hội cho mọi cá nhân là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động.

Các cá nhân, tổ chức tham gia Giải thưởng phải cam kết sản phẩm, giải pháp dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, AI được xếp ở vị trí số 1 trong 11 nhóm công nghệ chiến lược. Theo đó, công nghệ chiến lược được xác định là những công nghệ có tính đột phá, lan tỏa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

