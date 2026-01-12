Công nghệ

Samsung nhận “cơn mưa” giải thưởng tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng ở Las Vegas

Điện thoại Galaxy Z Trifold vừa được tạp chí công nghệ Mỹ CNET - đối tác chính của CES - vinh danh là "Sản phẩm tốt nhất CES 2026" và chiến thắng trong hạng mục Công nghệ di động.

Nhật Hưng
Sản phẩm của hãng điện tử Samsung được giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2026 diễn ra mới đây tại thành phố Las Vegas (Mỹ), Samsung Electronics đã nhận được tổng cộng 27 giải thưởng sáng tạo.

Trong số đó, đáng chú ý là loạt sản phẩm công nghệ nổi bật của Samsung như điện thoại Thông minh gập ba Galaxy Z Trifold, TV OLED và âm thanh gia đình.

Theo Yonhap, điện thoại Galaxy Z Trifold vừa được tạp chí công nghệ Mỹ CNET - đối tác chính của CES - vinh danh là "Sản phẩm tốt nhất CES 2026" và chiến thắng trong hạng mục Công nghệ di động.

Sản phẩm được đánh giá có thiết kế bắt mắt, thực dụng, kết hợp máy tính bảng và điện thoại trong một thiết bị mỏng.

Giải thưởng được lựa chọn từ 63 sản phẩm chiến thắng tại CES 2026, qua đánh giá của hơn 40 chuyên gia Công nghệ thông tin phối hợp với Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ (CTA).

Trong lĩnh vực giải trí tại gia, TV OLED cao cấp S95H giành giải "TV hoặc rạp chiếu phim gia đình tốt nhất" với độ sáng tăng 35% so với thế hệ trước, trong khi Music Studio 5 được trao giải "Âm thanh gia đình tốt nhất."

Samsung Electronics đã nhận được tổng cộng 27 giải thưởng đổi mới, sáng tạo, gồm 12 giải về màn hình hiển thị, 4 giải về thiết bị gia dụng, 3 giải về thiết bị di động, 7 giải về chất bán dẫn và 1 giải về thành tựu của mảng âm thanh và công nghệ xe hơi do Harman phát triển.

Với kết quả trên, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế vừa là nhà sản xuất thiết bị di động, vừa là hãng dẫn đầu công nghệ giải trí tại gia trên thị trường toàn cầu./.

