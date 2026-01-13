Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Ngày 12/1, Tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đã đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD, khi chiến lược tái tập trung vào Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp xoa dịu những hoài nghi của giới đầu tư và đưa hãng công nghệ này trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu.

Trước đó, Alphabet đã vượt Apple về giá trị vốn hóa vào ngày 7/1, lần đầu tiên kể từ năm 2019, để trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới.

Những cột mốc này đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý thị trường đối với Alphabet. Cổ phiếu của hãng đã tăng khoảng 65% trong năm 2025, vượt trội so với các “ông lớn” còn lại trong nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu Phố Wall, thường được gọi là “Magnificent 7” (gồm 7 tập đoàn công nghệ khổng lồ). Tính từ đầu năm nay, cổ phiếu Alphabet tiếp tục tăng thêm khoảng 6%.

Đà tăng được thúc đẩy nhờ việc Alphabet dập tắt lo ngại rằng hãng đã đánh mất lợi thế Trí tuệ Nhân tạo ban đầu, thông qua việc biến bộ phận điện toán đám mây vốn từng bị xem nhẹ thành động lực tăng trưởng chủ chốt, đồng thời thu hút khoản đầu tư hiếm hoi từ tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett.

Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Gemini 3 mới ra mắt cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực, gia tăng áp lực cạnh tranh đối với OpenAI, trong bối cảnh GPT-5 bị một bộ phận người dùng đánh giá là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tập đoàn Samsung Electronics dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng thiết bị di động tích hợp Trí tuệ Nhân tạo sử dụng công nghệ Gemini của Google trong năm nay. Doanh thu Google Cloud trong quý 3 tăng 34%, trong khi giá trị các hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu lên tới 155 tỷ USD.

Việc Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mảng đám mây.

Trang The Information cho biết Meta Platforms đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip Trí tuệ Nhân tạo của Alphabet nhằm sử dụng cho các trung tâm dữ liệu từ năm 2027.

Trong khi đó, mảng quảng cáo, nguồn thu chủ lực của Alphabet, vẫn duy trì ổn định bất chấp môi trường kinh tế nhiều biến động và sự cạnh tranh gay gắt.

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple. Cổ phiếu của hãng cũng được hỗ trợ sau khi một thẩm phán Mỹ hồi tháng 9 ra phán quyết không chia tách Alphabet, cho phép công ty tiếp tục kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành di động Android./.

