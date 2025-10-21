Apple trên đà trở thành công ty thứ ba đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD

Giá cổ phiếu của Apple phiên 20/10 tăng vọt, đạt mức cao kỷ lục, đưa nhà sản xuất iPhone trên đà trở thành công ty thứ ba đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau khi số liệu cho thấy sức nóng của iPhone 17.

Với giá cổ phiếu tăng 4,2% trong phiên 20/10, lên mức 262,9 USD, tương đương giá trị vốn hóa khoảng 3.900 tỷ USD, Apple trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nvidia. Trước đó, Nvidia và Microsoft là hai công ty có vốn hóa thị trường vượt 4.000 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Apple tăng 4,8% kể từ đầu năm nay và tăng 11,7% trong 12 tháng qua.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số bán dòng iPhone 17 trong giai đoạn đầu đã vượt iPhone 16 tại Trung Quốc và Mỹ, với doanh số bán ra trong 10 ngày đầu tiên cao hơn 14%.

Những chiếc iPhone mới nhất của Apple sở hữu một số cải tiến đáng kể, từ camera được nâng cấp đến bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn và thời lượng pin dài hơn.

iPhone 17 Pro (có giá 1.099 USD) và Pro Max (có giá 1.199 USD) cũng được cải thiện khả năng phóng đại ảnh, trong khi iPhone Air hoàn toàn mới sở hữu thiết kế tổng thể mỏng hơn và nhẹ hơn.

Theo Counterpoint, dòng iPhone 17 Pro đã chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ lớn hơn từ nhà mạng, thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh cao cấp hơn. Trong khi đó, mẫu iPhone Air với giá 999 USD đang được bán chạy hơn so với iPhone 16 Plus.

Cuối tuần qua, công ty môi giới Evercore ISI đã đưa Apple vào danh sách “hiệu suất vượt trội ngắn hạn,” dự báo kết quả tài chính của hãng sẽ vượt kỳ vọng thị trường trong quý 3/2025 và có triển vọng tích cực ở quý 4/2025.

Các nhà phân tích của Evercore ISI cho rằng việc Apple triển khai hình thức đặt hàng trực tuyến tại Trung Quốc có thể là động lực tích cực cho quý 4/2025 khi dữ liệu về thời gian giao hàng ban đầu phản ánh nhu cầu mạnh mẽ hơn so với các khu vực khác.

Evercore ISI là công ty chứng khoán và nghiên cứu đầu tư hàng đầu của Mỹ, thuộc Evercore, một trong những ngân hàng đầu tư độc lập lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York./.

