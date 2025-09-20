Apple Watch tích hợp AI phát hiện nguy cơ cao huyết áp

Những chiếc Apple Watch Series 11 bắt đầu lên kệ từ ngày 19/9 không chỉ là thiết bị công nghệ đeo tay, mà còn mang theo một tính năng mới, được kỳ vọng sẽ thay đổi cách con người tiếp cận sức khỏe tim mạch, đó là cảnh báo nguy cơ huyết áp cao.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, đây không phải là một máy đo huyết áp thu nhỏ, mà là thành quả từ trí tuệ nhân tạo (AI), được Apple ứng dụng trên dữ liệu cảm biến sẵn có. Tính năng này còn có thể hoạt động trên các mẫu Apple Watch từ Series 9 trở đi.

Bà Sumbul Ahmad Desai - Phó Chủ tịch phụ trách y tế của Apple - chia sẻ rằng công ty đã theo đuổi mục tiêu phát hiện cao huyết áp trong nhiều năm. Trên toàn cầu, hơn 1 tỷ người đang mắc chứng bệnh này, nhưng có tới 50% số ca chưa được chẩn đoán. Nguyên nhân lớn nhất là phương pháp đo tiêu chuẩn bằng máy đo huyết áp chuyên dụng (sphygmomanometer) thường chỉ xuất hiện trong phòng khám, khiến nhiều người không nhận ra nguy cơ tiềm ẩn.

Từ năm 2019, Apple đã khởi động một nghiên cứu tim mạch và vận động với sự tham gia của 100.000 người.

Hãng dùng AI để phân tích dữ liệu cảm biến nhịp tim từ Apple Watch, đối chiếu với các chỉ số huyết áp truyền thống.

Sau nhiều tầng máy học, Apple đã phát triển một thuật toán phát hiện nguy cơ cao huyết áp, được kiểm chứng trong một nghiên cứu riêng biệt với 2.000 người tham gia.

Bà Desai thừa nhận chính các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt khiến Apple không có quá nhiều dữ liệu ngoài những nghiên cứu quy mô lớn. Tuy nhiên, bà cho rằng “những nghiên cứu này vô cùng mạnh mẽ, giúp chúng tôi nhận diện những tín hiệu đáng để tiếp tục đào sâu."

Tính năng mới đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Tuy nhiên, thiết bị này không đo huyết áp trực tiếp, mà chỉ thông báo khi có dấu hiệu người dùng có thể mắc cao huyết áp, đồng thời khuyến nghị họ dùng máy đo huyết áp để đo lại và tham khảo ý kiến bác sỹ.

Giám đốc đổi mới của Đại học Tim mạch Mỹ Ami Bhatt nhận định rằng việc triển khai tính năng này tới hơn 150 quốc gia có thể giúp phát hiện sớm bệnh cao huyết áp, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận.

Bà đánh giá Apple đã cẩn trọng để hạn chế báo động giả, nhưng cũng cảnh báo: “Apple cần nhấn mạnh rằng tính năng này không thể thay thế chẩn đoán chuyên môn. Vẫn có rủi ro rằng những người không nhận được cảnh báo sẽ lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh”./.

