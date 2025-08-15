Giới thiệu phiên bản mới của tính năng đo oxy trên Apple Watch

Ngày 14/8, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Apple, có trụ sở tại Mỹ, thông báo hãng sẽ sản xuất lại một số mẫu đồng hồ thông minh cao cấp có tính năng đo nồng độ oxy trong máu.

Trước đó, hãng từng gỡ bỏ tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên một số mẫu Apple Watch do tranh chấp bằng sáng chế.



Theo thông báo của Apple, tính năng được thiết kế lại được áp dụng đối với các mẫu Apple Watch thuộc dòng Series 9, 10 và Ultra 2, thông qua bản cập nhật phần mềm iPhone và Apple Watch.



Người dùng tại Mỹ sở hữu các mẫu đồng hồ trên nhưng chưa có tính năng đo nồng độ oxy trong máu có thể truy cập tính năng mới bằng cách cập nhật iPhone lên iOS 18.6.1 và Apple Watch lên watchOS 11.6.1.

Sau khi cập nhật, dữ liệu cảm biến từ ứng dụng Blood Oxygen trên Apple Watch sẽ được đo và tính toán trên iPhone ghép nối. Sau đó, người dùng có thể xem kết quả trong mục Hô hấp (Respiratory) của ứng dụng Sức khỏe (Health).

Apple cho biết một phán quyết mới của Cơ quan Hải quan Mỹ cho phép hãng giới thiệu lại tính năng tương tự nhưng được thiết kế lại, tức tính năng mới không hoàn toàn giống công nghệ cũ mà Apple từng gỡ bỏ.



Apple cũng khẳng định bản cập nhật sẽ không ảnh hưởng tới các đồng hồ đã được mua trước đây có tính năng Blood Oxygen gốc, cũng như các sản phẩm Apple Watch được bán bên ngoài nước Mỹ.



Trước đó, tháng 1/2024, Apple đã tạm ngừng bán một số mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của hãng tại thị trường Mỹ do tranh chấp bằng sáng chế với công ty công nghệ y tế Masimo có trụ sở tại bang California (Mỹ).



Masimo cho rằng công ty đã phát minh ra công nghệ trên và Apple tuyển dụng nhân sự chủ chốt của Masimo để tiếp cận bí quyết kỹ thuật và công nghệ.

Masimo đã gửi khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) và ủy ban này đã ban hành lệnh cấm Apple nhập khẩu vào Mỹ các mẫu đồng hồ mà hãng sản xuất ở nước ngoài được cho là vi phạm bằng sáng chế công nghệ đo nồng độ oxy trong máu.



Về phần mình, Apple không thừa nhận phán quyết của ITC và hãng đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Mỹ.



Sau đó, Apple đã gỡ bỏ công nghệ nói trên khỏi các mẫu đồng hồ liên quan và nhanh chóng nối lại hoạt động kinh doanh trên thị trường.



Apple hiện thúc đẩy các tính năng theo dõi sức khỏe và thể lực trên đồng hồ thông minh của hãng, trong đó có phát hiện rối loạn nhịp tim, chứng ngưng thở khi ngủ và ảnh hưởng của tiếng ồn có hại khi ngủ./.

Apple bị kiện vì phóng đại mức độ thân thiện với môi trường của Apple Watch Các nguyên đơn cho rằng Apple đã thực hiện hành vi “tẩy xanh” bằng cách lợi dụng ý thức bảo vệ môi trường để tránh các chi phí và thách thức trong việc đạt được tính bền vững thực sự.